El Ejército Argentino reforzó el combate de incendios forestales en la Patagonia

REDACCIÓN ELONCE
Con aeronaves, vehículos especiales y personal técnico, el Ejército Argentino brindó apoyo a brigadistas y a organismos de protección civil en Santa Cruz y Chubut, en el marco de los incendios forestales que afectan a zonas de alto valor ambiental.
El apoyo del Ejército Argentino a la lucha contra los incendios en Santa Cruz y Chubut se materializó en un amplio despliegue de recursos humanos y materiales destinados a reforzar las tareas de los brigadistas forestales y de los organismos de protección civil provinciales y municipales. La intervención se concentró en los focos registrados en la zona de El Chaltén, en Santa Cruz, y en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut.
Ante el avance del fuego y la complejidad del terreno, la Fuerza dispuso capacidades específicas para el combate de incendios forestales, con el objetivo de complementar el trabajo que llevan adelante las autoridades locales y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. En ese marco, se movilizaron aeronaves, vehículos especiales y personal técnico capacitado para actuar en situaciones de emergencia.
Entre los recursos empleados se destacó el ataque directo a las llamas mediante helibalde, operado desde helicópteros de la Aviación de Ejército. Además, se realizaron tareas de transporte aéreo de brigadistas, tanto para su traslado hacia las zonas afectadas como para la extracción segura del personal una vez finalizadas las operaciones.
Aeronaves y logística en zonas críticas
La Aviación de Ejército desplegó helicópteros Bell UH-1H, Bell UH-1H II y Bell 407, este último incorporado recientemente a la Fuerza. Estas aeronaves permitieron no solo el combate aéreo del fuego, sino también el reconocimiento y la observación de focos activos, tareas que se reforzaron con el uso de drones para obtener información precisa sobre la evolución de los incendios.
En paralelo, el Ejército brindó apoyo logístico mediante el abastecimiento de combustible con vehículos cisterna, la elaboración y provisión de racionamiento para el personal desplegado y la instalación de carpas de campaña de grandes dimensiones, destinadas a sostener las operaciones en zonas alejadas de los centros urbanos.
Desde la institución señalaron que el despliegue respondió a requerimientos formales de las autoridades de manejo del fuego y de protección civil, en el marco de las misiones de apoyo a la comunidad que tiene asignadas el Ejército Argentino. El objetivo central fue fortalecer la respuesta ante la emergencia y contribuir a la contención de los incendios forestales en dos provincias patagónicas.