Cómo queda el nuevo calendario de feriados y fines de semanas largos hasta fin de año

Nuevo calendario de feriados. Como el feriado del 12 de octubre cae domingo, inicialmente había quedado descartado para que genere un fin de semana largo, pero el reciente decreto 614/2025 que rubricó Javier Milei y fue publicado en el Boletín Oficial habilitó el traslado de feriados que coincidan con los días del fin de semana.

Y este lunes, la Jefatura de Gabinete de Ministros oficializó el traslado del feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que originalmente caía el domingo 12 de octubre, al viernes 10, previo al comienzo del fin de semana.

El calendario completo de feriados nacionales que quedan en 2025 en Argentina

Octubre

Viernes 10 de octubre: se trasladará a esta jornada el Día del Respeto a la Diversidad Cultural que es el domingo 12.

Noviembre

Viernes 21 de noviembre : día no laborable puente

Lunes 24 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable)

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

Quiénes tendrán fin de semana largo en septiembre pese a que no habrá feriado nacional

El mes venidero se caracteriza por no tener feriados nacionales. Sin embargo, en Entre Ríos habrá un fin de semana largo para algunos sectores, mientras que, en el caso de docentes y estudiantes tendrán una jornada más de “descanso extra”.

El lunes 29 de septiembre será feriado provincial por el día del Patrono, San Miguel Arcángel. Ese día será inhábil para la administración pública, los bancos y el sector escolar. Las guardias serán mínimas en los hospitales y los colectivos urbanos circularán con menos frecuencia que habitualmente.

En octubre, el 12 se pasará al 10.

Sin embargo, dicha jornada será optativa para comercios e industria, por lo que, generalmente, la actividad en dichos sectores es prácticamente normal.

Mientras tanto, los empleados de comercio tendrán en septiembre un descanso especial establecido por la Ley 26.541, que lo equipara a un feriado nacional. Se trata del Día del Empleado de Comercio, que tiene como fecha oficial el viernes 26 de septiembre de 2025, aunque ya se confirmó a Elonce que el mismo se trasladará al lunes 29 para conformar un fin de semana largo y coincidirá con el feriado provincial en Entre Ríos.

Asimismo, el sector escolar tendrá una fecha sin dictado de clases en septiembre. Será el jueves 11, Día del Maestro, dado que el 21, por el Día del Estudiante, este año cae domingo.