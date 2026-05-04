Comienza Código Entrerriano en el Streaming de Elonce, una propuesta con humor y actualidad para los jóvenes

REDACCIÓN ELONCE
Dalila Luquesi y Teo Sac lanzaron un nuevo programa que debutará en el Elonce Radio & Streaming FM 98.7 con entrevistas, humor y participación del público, enfocado en la realidad juvenil.
Lanzaron Código Entrerriano, un programa para jóvenes con humor y actualidad que debutará en el Elonce Radio & Streaming FM 98.7 con propuestas vinculadas a la realidad juvenil. El ciclo será conducido por Dalila Luquesi y Teo Sachsel Furman (o simplemente, Teo Sac), dos creadores de contenido que ya venían trabajando en producciones digitales de Elonce.
La propuesta surgió a partir de la experiencia compartida en otros espacios y la intención de generar contenidos dirigidos a una audiencia joven.
Dalila es Periodista y Comunicadora Social, además de movilera de Elonce y creadora de contenido. Teo, por su parte, es productor en Elonce y creador de la página Humor Paranaense.
Una propuesta con identidad
Dalila indicó que el objetivo es dialogar sobre problemáticas actuales que rodean a los jóvenes entrerrianos. “Buscamos hablarle a los jóvenes desde nuestro propio lugar, abordando temas que también nos atraviesan y con los que puedan sentirse identificados. La idea es generar espacios de diálogo sobre lo que nos preocupa, pero sin perder el humor ni la cercanía. Apostamos a una comunicación más dinámica, abierta y participativa, que permita intercambiar miradas y experiencias. En ese camino, tiempo atrás iniciamos con un amigo un proyecto de contenidos llamado Código Entrerriano, con el objetivo de mostrar la realidad de la provincia desde otra perspectiva, no solo desde el humor”, explicó.
Teo explicó que la idea fue retomar un proyecto previo y darle una nueva impronta. “Queríamos generar contenidos de la provincia desde otro lado”, señaló.
Contenidos y formato
El programa incluirá entrevistas, informes en la vía pública y secciones temáticas. Según detallaron, se abordarán temas vinculados a la juventud, con participación de profesionales, deportistas y vecinos. También se realizarán encuestas en la calle para conocer opiniones y trasladarlas al programa.
Los conductores destacaron que el humor será una herramienta central. “El humor permite decir cosas desde otro lugar”, sostuvo Teo.
Además, señalaron que habrá interacción con el público a través de redes sociales.
Identidad entrerriana
El ciclo buscará reflejar características propias de la provincia. Entre ellas, mencionaron expresiones locales, costumbres y formas de comunicación. "Los entrerrianos no pronunciamos la S, dormimos la siesta y somos más tranquilos, además, tomamos mates en todo momento", mencionó Teo.
“Queremos mostrar cómo somos y llevarlo a otros lugares”, indicaron Dalila y Teo.
Estreno y plataformas
Código Entrerriano se emitirá los miércoles de 21 a 22:30 por Elonce Radio & Streaming FM 98.7
El contenido también estará disponible en redes sociales mediante recortes y publicaciones.
Los conductores invitaron a seguir el programa en sus plataformas digitales y participar de las propuestas.