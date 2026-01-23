 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Mendoza

Chofer de aplicación se enfrentó con ladrones y apuñaló a uno

Un hombre de 30 años se enfrentó con tres ladrones, les quitó un cuchillo y apuñaló a uno de ellos que terminó detenido en el hospital.

23 de Enero de 2026
Chofer se defendió de un robo
Chofer se defendió de un robo

Un violento episodio se registró durante la madrugada de este viernes en Maipú, provincia de Mendoza, donde un chofer de la aplicación Maxim fue víctima de un intento de robo que terminó con lesiones de arma blanca y un detenido.

 

El hecho ocurrió alrededor de la medianoche en la vía pública, en la intersección de las calles Furlotti y Lemos. Según informaron fuentes policiales, la víctima, identificada de 30 años, llegó al lugar para buscar a un pasajero cuando fue sorprendida por tres individuos que, bajo amenazas con un arma blanca, intentaron sustraerle sus pertenencias.

 

Durante el forcejeo, el conductor logró quitarle el cuchillo a uno de los agresores y le provocó una lesión. Tras el enfrentamiento, los atacantes se dieron a la fuga, llevándose la llave del Fiat Cronos de la víctima.

Posteriormente, desde el Hospital Paroissien se informó el ingreso de un hombre con heridas de arma blanca, quien no aportó datos sobre las circunstancias del hecho ni sobre sus agresores. El mismo fue diagnosticado con una herida de arma blanca en el tórax, costado izquierdo y miembro superior izquierdo, y luego trasladado al Hospital Lagomaggiore en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

 

El herido de 25 años, quedó detenido y posee antecedentes por averiguación de infracción al artículo 205, robo simple, robo simple en grado de tentativa y robo agravado por el uso de arma de fuego no habida, indica Los Andes.

Temas:

chofer ladrones mendoza
