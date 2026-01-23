 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Durante la mañana de este viernes

Incendio en un conventillo de La Boca: murió una mujer y más de 20 vecinos fueron asistidos

23 de Enero de 2026
Incendio en La Boca.
Incendio en La Boca. Foto: Bomberos de la Ciudad.

El fuego se desató en un edificio de tres pisos sobre la calle Irala. Bomberos y el SAME desplegaron un amplio operativo, evacuaron a varias familias y cuatro personas debieron ser trasladadas al Hospital Argerich por inhalación de humo.

Un incendio en un conventillo del barrio porteño de La Boca dejó como saldo la muerte de una mujer de 70 años y al menos 21 vecinos afectados. El siniestro se registró en un inmueble de tres pisos y obligó a desplegar un importante operativo de Bomberos de la Ciudad y del SAME para asistir a los ocupantes.

 

El hecho ocurrió en la calle Irala, entre Brandsen y Pinzón, donde las llamas se propagaron rápidamente sobre sectores construidos con chapas y maderas. La estructura del edificio y los materiales inflamables favorecieron la presencia de humo denso, lo que complicó las tareas iniciales de evacuación.

 

 

Operativo de evacuación y control del fuego

 

Varias dotaciones acudieron al lugar para combatir el foco ígneo y evitar que se extendiera a viviendas linderas. Los equipos trabajaron especialmente en el segundo y último piso, donde se concentraba el fuego activo.

 

En los primeros minutos, 13 personas fueron evacuadas preventivamente. Los rescatistas inspeccionaron cada sector del inmueble para garantizar que no quedaran ocupantes atrapados.

 

Incendio en La Boca. Foto: Polic&iacute;a de la Ciudad.
Incendio en La Boca. Foto: Policía de la Ciudad.

 

Las tareas se extendieron durante varias horas hasta lograr la extinción total y asegurar la estructura, según informó la Agencia NA.

 

Asistencia sanitaria a los vecinos

 

Personal del SAME atendió a 21 personas por diferentes cuadros vinculados al siniestro. La mayoría presentó síntomas por inhalación de humo y recibió asistencia en el lugar.

 

Cuatro pacientes debieron ser trasladados al Hospital Argerich para una evaluación más completa. Según el parte sanitario, solo una persona sufrió quemaduras, mientras que el resto registró afecciones respiratorias leves.

 

 

Confirmación del fallecimiento

 

Horas después de iniciado el operativo se confirmó el fallecimiento de una mujer de 70 años que residía en el conventillo. Sus familiares fueron notificados por las autoridades.

 

Durante el procedimiento también se asistió a una mascota afectada por el humo, que fue rescatada por personal médico y bomberos.

Las causas que originaron el incendio serán materia de peritajes para determinar cómo se inició el foco dentro del inmueble de La Boca.

Temas:

Incendio La Boca Buenos Aires
