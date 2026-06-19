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Charla sobre Malvinas y la dictadura en el Almacén de los 33: “La guerra fue una estrategia desesperada del gobierno militar”

En el marco de los 50 años del último golpe cívico-militar, se realizó una actividad cultural con la participación de un historiador de la UBA que reflexionó sobre el vínculo entre la guerra de Malvinas y la dictadura.

19 de Junio de 2026
Se realizó una charla para reflexionar sobre la guerra de Malvinas y la dictadura militar
Se realizó una charla para reflexionar sobre la guerra de Malvinas y la dictadura militar

En el marco de los 50 años del último golpe cívico-militar, se realizó una actividad cultural con la participación de un historiador de la UBA que reflexionó sobre el vínculo entre la guerra de Malvinas y la dictadura.

En el Almacén de los 33 se desarrolló una nueva actividad cultural en el marco de la conmemoración por los 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina. La jornada incluyó la presentación de un libro y una charla a cargo del historiador y docente universitario Fabián Arari, quien abordó el vínculo entre la guerra de Malvinas y el proceso militar.

 

El evento forma parte de una agenda más amplia que se extiende desde mayo hasta diciembre. “Nosotros tenemos ocho ciclos en paralelo. En este caso conmemoramos los 50 años del golpe cívico militar eclesiástico”, explicó Marcelo Petrucci, organizador de las actividades.

 

Durante la charla, Arari propuso una mirada crítica sobre el uso político del conflicto bélico por parte de la dictadura. "Se trata de pensar cómo la dictadura utiliza un argumento nacionalista para llevar adelante una verdadera carnicería contra su propia población, que es esa guerra”, sostuvo.

Interrogantes y las desigualdades durante el conflicto

 

En ese sentido, planteó interrogantes sobre el lugar que ocupa Malvinas en la agenda nacional: “¿En qué medida tener o no tener Malvinas va a resolver los problemas que tenemos los argentinos? ¿Nos va a resolver el hambre de los chicos, la pobreza, la desocupación?”. En esa línea agregó que en Argentina "se mueren 5.000 chicos por año por causas evitables”.

 

El historiador también hizo hincapié en la desigualdad de condiciones durante el conflicto bélico. “Había una desigualdad de fuerzas y además la Argentina tenía sus propios problemas como para emprender una aventura de ese tipo, que en términos de costo fue muy grande y en términos de ganancia no le iba a dar mucha ganancia”, explicó.

La realidad económica de Malvinas y el respaldo social

 

Además, aportó datos económicos para contextualizar el debate: “Hoy en día el PBI de Malvinas representa el 0,06% del PBI argentino. O sea, si tuviéramos Malvinas, toda la producción no nos alcanza ni siquiera para pagar la ley de financiamiento universitario”.

 

Consultado sobre el rol de la dictadura en la decisión de ir a la guerra, fue contundente: “Fue una estrategia desesperada de un gobierno que tenía 131% de inflación”, y agregó que el contexto económico y político era crítico, con crisis financiera, quiebras y protestas sindicales.

 

También se refirió al apoyo popular que tuvo el gobierno en ese momento: “Esa plaza que llenó Galtieri hay que entenderla en el contexto de negociaciones diplomáticas. No es que la gente lo vitoreaba mientras los chicos estaban muriendo”.

 

En esa línea, explicó que el respaldo social respondió a múltiples factores: “Hubo muchas organizaciones políticas que alentaron ese nacionalismo, y eso apareció en la memoria. Hoy también es un sentimiento muy profundo y respetable”.

Charla sobre Malvinas y el Proceso Militar en el Almacén de los 33

Temas:

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