Elonce desde Gualeguaychú: la intimidad de la previa a la primera noche del Carnaval del País

Esta noche comienza una nueva edición de la Fiesta Nacional Carnaval del País, el mayor espectáculo a cielo abierto de la Argentina. El Corsódromo de Gualeguaychú ya se encontraba listo para recibir a las cuatro comparsas que competirán a lo largo de once noches en la edición 2026.

Papelitos, dirigida por Juane Villagra; Ara Yeví, a cargo de Guillermo Carabajal; Marí Marí, bajo la dirección de Gregorio Farina; y O’ Bahía, dirigida por Adrián Butteri, desfilarán en ese orden en la noche inaugural. A las 21 horas se realizará el acto formal con el tradicional corte de cinta y, a partir de las 22, comenzará el desfile por los 500 metros de la pasarela.

La primera noche contará con transmisión televisiva de Elonce para llevar a nuestra audiencia todos los detalles del inicio del carnaval.

Beneficios para residentes del departamento

Desde la organización recordaron que los residentes del departamento Gualeguaychú cuentan con beneficios en el valor de la entrada general. Durante las noches de enero y febrero, quienes acrediten domicilio en el departamento podrán acceder a un descuento del 50% en la entrada general. La promoción es válida únicamente para compras presenciales en boletería, presentando el DNI correspondiente.

Capacidad y sectores del Corsódromo

Uno de los responsables de prensa del evento, Diego Hilt Quiróz, explicó a Elonce que este sábado se vivirá la primera de las once noches previstas. “Se sigue trabajando a pleno sobre la pasarela para llegar a las 20, horario en el que se abren las puertas del corsódromo”, relató.

En ese marco, destacó la importancia de que el carnaval haya sido declarado Fiesta Nacional tras 45 ediciones. “Nos pone muy contentos y orgullosos porque se trata de un reconocimiento del país y debutamos con fiesta nacional”, valoró.

Así se prepara el corsódromo de Gualeguaychú (foto Elonce)

Hilt Quiróz detalló que el Corsódromo cuenta con una capacidad para 25 mil personas sentadas, a lo que se suman los playones laterales. “Se crearon primero como un sector para jóvenes, pero después fueron mutando y hoy cuentan con mesas y sillas donde cada uno puede armar su propia fiesta dentro del Carnaval”, explicó.

Venta de entradas y cronograma

La boletería permanecerá abierta los días sábados en horario corrido, desde las 9 de la mañana hasta la finalización del espectáculo, salvo que se agoten las localidades. Además, durante la semana, las entradas pueden adquirirse de martes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, o a través de la plataforma de venta online habilitada por la organización.

Carnaval del País (foto archivo)

Cabe recordar que la elección de la reina del Carnaval del País se realizará el viernes 20 de febrero, en una de las noches especiales previstas dentro de la programación oficial.

Con el inicio de esta edición 2026, el Carnaval del País vuelve a posicionarse como uno de los principales atractivos turísticos y culturales del verano, convocando a miles de espectadores y generando expectativas en toda la región.