Comienza el Carnaval del País con cuatro comparsas en competencia y transmisión de Elonce

La Fiesta Nacional Carnaval del País comenzará este sábado 3 de enero y marcará el inicio de la edición 2026 del mayor espectáculo a cielo abierto de la Argentina, con el Corsódromo de Gualeguaychú listo para recibir a miles de espectadores y a las cuatro comparsas que buscarán consagrarse campeonas a lo largo de once noches de competencia.

Faltaban solo horas para el inicio formal del carnaval y los preparativos ya se encontraban en su tramo final. El tradicional escenario del espectáculo, con sus 500 metros de pasarela, quedó acondicionado para albergar una nueva temporada que combinó música, danza, vestuario y despliegue artístico, consolidando al evento como uno de los principales atractivos turísticos del verano.

Las comparsas y el orden del desfile inaugural

Para la primera noche, el orden de salida estableció que Papelitos, dirigida por Juane Villagra, será la encargada de abrir el desfile. Luego será el turno de Ara Yeví, bajo la conducción de Guillermo Carabajal; en tercer lugar desfilará Marí Marí, dirigida por Gregorio Farina; mientras que el cierre quedará en manos de O’ Bahía, con la dirección de Adrián Butteri.

Cada una de las comparsas se preparó durante meses para presentar propuestas renovadas, con temáticas, coreografías y carrozas diseñadas para competir por el título 2026. La competencia se desarrollará a lo largo de once noches, en las que el jurado evaluará distintos rubros artísticos y técnicos.

Acto inaugural y horarios

Según el cronograma oficial, a las 21 horas se llevará a cabo el acto formal de apertura con el tradicional corte de cinta, que marcará el inicio oficial de la temporada. A las 22 comenzará el desfile de las comparsas por la pasarela, dando paso a la primera noche de competencia.

La organización destacó que el cumplimiento de los horarios será clave para garantizar el desarrollo ordenado del espectáculo y permitir que el público disfrute de cada presentación en condiciones óptimas.

Beneficios para residentes del departamento

Desde la Comisión Organizadora se recordó que los residentes del departamento Gualeguaychú cuentan con beneficios especiales en el valor de la entrada general. Quienes acrediten domicilio en el departamento acceden a un 50% de descuento durante las noches de enero y febrero.

La promoción es válida únicamente para compras presenciales en boletería y requiere la presentación del DNI que certifique el domicilio. Esta medida buscó facilitar el acceso de la comunidad local a uno de los eventos culturales más importantes de la región.

Transmisión televisiva y cobertura mediática

La noche inaugural contará con transmisión de la TV Pública, que ya se encuentra en la ciudad realizando notas y coberturas especiales sobre el Carnaval del País. También estará presente Elonce, que acompañará el inicio del espectáculo con una cobertura especial para toda la provincia.

La difusión refuerza la proyección del carnaval como un evento cultural y turístico de alcance federal, con impacto directo en la economía local y en la ocupación turística.

Protocolo ante contingencias climáticas

Ante la posibilidad de lluvias, la organización recordó que el Carnaval del País dispone de un Protocolo de Contingencias Climáticas, disponible en el sitio web oficial del espectáculo. El documento establece criterios claros para la toma de decisiones, priorizando la seguridad de integrantes, trabajadores, colaboradores y público, así como la protección del patrimonio de los clubes participantes.

Entre las reglas principales, se indicó que el horario tope para decidir la realización o suspensión del espectáculo, ante amenaza de lluvia, será a las 21 horas del día del evento. Una vez iniciado el desfile, el espectáculo no se suspenderá por lluvia y será puntuable en todos los casos en los que se inicie.

Asimismo, se aclaró que el importe de las entradas no será reembolsable. En caso de suspensión antes del inicio por lluvia o amenaza climática, el espectáculo será reprogramado para el domingo siguiente, con excepciones específicas durante el feriado de carnaval. También se contempla la posibilidad de reprogramar las entradas para otra noche sin costo adicional, de acuerdo a la disponibilidad existente.

Expectativa por una nueva temporada

Con todo listo para el debut, la edición 2026 del Carnaval del País se puso en marcha con altas expectativas artísticas y turísticas. El evento volvió a posicionarse como uno de los principales atractivos del verano argentino, convocando a visitantes de distintos puntos del país y reafirmando su identidad como símbolo cultural de la región.