Implementará un sistema digital para el recuento de puntos en el Carnaval de Gualeguaychú i

El Carnaval de Gualeguaychú confirmó que implementará un sistema digital para el recuento de puntos a partir de la edición 2026, con el objetivo de agilizar el proceso de votación y evitar situaciones como las ocurridas en el polémico final de la edición 2025. El anuncio se produjo después de una serie de incidentes que marcaron la última noche de competencia, entre ellos la protesta de integrantes de Ara Yeví, el ingreso de artistas de Papelitos para llevarse la copa por la fuerza y los duros cruces entre comparseros y miembros de la Comisión.

Las imágenes de tensión en el Centro de Convenciones dejaron un saldo amargo y reforzaron la necesidad de cambios estructurales. “Las crisis sirven para evolucionar”, señalaron desde la Comisión del Carnaval, que decidió avanzar hacia un sistema más ágil y confiable para el proceso de puntuación.

Fuentes de la Comisión indicaron que la transformación tecnológica busca evitar cualquier tipo de irregularidad y permitir un escrutinio más ordenado, transparente y eficiente durante la competencia.

Tablets en manos de los jurados y votación encriptada

Según confirmaron a R2820, cada jurado contará con una tablet donde deberá cargar, noche a noche, las calificaciones correspondientes a cada categoría. Al finalizar la evaluación, el dispositivo generará un cierre digital mediante un “token” encriptado, que solo se habilitará la noche del escrutinio, prevista para el martes 3 de marzo.

El nuevo sistema digital para el recuento de puntos dejará atrás el histórico método de sobres lacrados, leídos por un escribano en la madrugada posterior al desfile final. Tras ocho años, el anuncio de la comparsa ganadora ya no se realizará la misma noche del cierre de la pasarela.

Desde la organización destacaron que la herramienta “tendrá cargados los criterios de descuento de puntajes mínimos y máximos, tal como se viene aplicando hasta ahora”, lo que garantiza continuidad en la forma de evaluar.

Pruebas, respaldo en papel y primeros usos del software

Debido a que se trata de la primera implementación, la Comisión decidió llevar adelante un período de prueba durante el verano 2026. “Si funciona bien, se aplicará plenamente; si necesita ajustes, se harán a futuro”, indicaron. Además, cada jurado completará paralelamente una planilla en papel para verificar que la aplicación funcione correctamente y evitar cualquier inconveniente.

Los fundamentos técnicos de cada votación seguirán disponibles, como en ediciones anteriores. La proyección de la Comisión es que, desde 2027, el sistema digital para el recuento de puntos sea utilizado de manera exclusiva.

El software será estrenado formalmente en la Elección de la Reina 2026, prevista para el viernes 20 de febrero. Esa misma noche también competirán portabanderas, pasistas y batucadas, cuyas categorías acumularán puntajes durante 12 noches. (Con información de R2820)