 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Capturaban cotorras, las pintaban y vendían como aves exóticas

Dos hombres fueron detenidos en Funes tras ser denunciados por protectora: capturaban pequeñas cotorras de nidos, las pintaban y vendían como aves exóticas.

14 de Noviembre de 2025
Dos hombres fueron detenidos por intentar vender las cotorras
Dos hombres fueron detenidos por intentar vender las cotorras

Dos hombres fueron detenidos en Funes tras ser denunciados por protectora: capturaban pequeñas cotorras de nidos, las pintaban y vendían como aves exóticas.

Dos hombres fueron detenidos en Funes acusados de capturar cotorras de los nidos y pintarlas para venderlas como si fueran aves exóticas. La denuncia fue realizada por una protectora de animales y derivó en un operativo policial que permitió rescatar más de una decena de ejemplares.

 

Todo comenzó cuando la Central de Emergencias 911 recibió un aviso por disturbios cerca de un country. Una joven de 23 años y un agente de Control Urbano vieron a dos hombres bajando pichones de los árboles. A partir de esa intervención, la policía identificó y detuvo a Juan Manuel S. (30) y Sebastián N. (29).

El procedimiento policial se extendió hasta la colectora sur de la ruta nacional 9, donde las fuerzas de seguridad encontraron varias cotorras Myiopsitta monachus. Muchas de ellas tenían partes del plumaje pintado de blanco para simular especies exóticas.

 

La Brigada Ecológica trasladó de inmediato a las aves a la ONG Pájaros Caídos, ya que no había dependencias oficiales disponibles y existía riesgo para la vida de los animales.

 

Además, se revisaron cámaras de seguridad de la zona cercana al country La Finca. Integrantes de la protectora que realizó la denuncia afirmaron que los pichones eran transportados en mochilas y cajas, y advirtieron: “De cien que sacan, ¿sabés cuántos llegan vivos con suerte? Diez. Hay muy pocas chances de que vivan”.

Temas:

cotorras aves exóticas detenidos Funes
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso