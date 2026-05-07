Caída de Mercado Pago: usuarios reportaron fallas para pagar, transferir y acceder a la app

Usuarios de distintas partes del país reportaron este jueves una caída masiva de Mercado Pago, generando inconvenientes para operar con la plataforma. Los reclamos comenzaron a multiplicarse rápidamente en redes sociales, especialmente en X (ex Twitter), donde clientes denunciaron dificultades para ingresar a la aplicación, realizar pagos y concretar transferencias.

Según los reportes, los problemas no se limitaron únicamente a la billetera virtual, sino que también afectaron a Mercado Libre, que presentó fallas de funcionamiento de manera simultánea. Los reclamos no tardaron en viralizarse.

“Es imposible hacer transferencias”, “Quiero pagar con QR y no puedo” y “¿Qué va a pasar con mi dinero?” fueron algunos de los mensajes más repetidos por los usuarios afectados.

Qué pasó

Desde aproximadamente las 21.30, la plataforma impidió realizar transferencias, pagar con QR y verificar el saldo disponible en las cuentas.

En todos los casos, la aplicación mostraba mensajes de error que advertían sobre inconvenientes técnicos, lo que generó preocupación entre los usuarios que no podían operar con normalidad.

Desde la compañía explicaron que las “intermitencias en sus aplicaciones” se debieron a una falla de un proveedor externo, sin dar mayores detalles técnicos sobre el incidente.

Finalmente, cerca de las 22.30, el servicio comenzó a restablecerse y volvió a operar con normalidad, llevando alivio a los usuarios tras casi una hora de interrupciones.