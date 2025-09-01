Buzo argentino sufrió un grave accidente en Bahamas y su familia pide ayuda urgente

Juan Cruz Zanaboni, un joven buzo profesional argentino con más de 12 años de experiencia, está atravesando una situación desesperante. El sábado pasado, mientras realizaba una capacitación en Bahamas, fue encontrado desvanecido en el agua. El accidente ocurrió mientras practicaba apnea junto a sus compañeros. Aún se desconocen los motivos exactos del incidente, pero el estado de salud de Juan Cruz es crítico.
“Estaban todos en la pileta, practicando, se sumergió, salió a la superficie a tomar aire y se volvió a sumergir para salir por el lado bajito. Pero empezó a correr el tiempo y no salía”, relató Ximena, su hermana, en diálogo con TN. Al ver que no emergía, sus compañeros lo buscaron y lo encontraron inconsciente y con signos de haber tragado gran cantidad de agua. Fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde permanece intubado.
Desde entonces, Zanaboni continúa sedado y con los pulmones severamente afectados. “Recién ayer pudo entrar a terapia, lo tenían en un rincón intubado porque no tenían lugar”, detalló Ximena con angustia. El centro de salud donde está internado carece de la infraestructura adecuada para atender su delicado cuadro clínico.
Necesita un ECMO y un traslado urgente a Miami
Dada la gravedad de su estado, la familia busca trasladarlo a un hospital de mayor complejidad en Miami, como el Jackson Memorial. Sin embargo, aún no han conseguido cama disponible y el seguro médico, según denuncian, no está cubriendo los costos necesarios. Mientras tanto, intentan alquilar un equipo ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea), que funciona como soporte vital reemplazando las funciones del corazón y los pulmones.
“Si bien dicen que no tiene daño cerebral, no se sabe exactamente porque está con el cerebro inflamado. Hoy tuvo una mejoría a pesar de su estado”, explicó Ximena. El equipo ECMO es indispensable para estabilizarlo antes de un eventual traslado, ya que volver a la Argentina no es una opción por el momento debido al riesgo que implicaría un viaje tan largo.
“La idea es estabilizarlo en un Hospital de Miami, el Jackson Memorial u otro de alto complejidad, pero todavía nos dicen que no hay camas, por eso apuntamos al ECMO en primer lugar por su estado. Una vez que esté estabilizado si podremos traerlo al país”, agregó la hermana del buzo.
Una carrera contra el tiempo
La situación de Juan Cruz es urgente y cada minuto cuenta. “En estos cuadros de ahogamiento cada segundo es vital porque empeoran con el tiempo”, expresó Ximena. La familia está organizando una colecta para afrontar los gastos del traslado y el tratamiento, que ya superan los 200.000 dólares.
A través de las redes sociales y distintos medios, los allegados a Zanaboni están pidiendo la colaboración solidaria de la comunidad para salvarle la vida. "Está peleando, no vamos a bajar los brazos", insistió su hermana, quien lidera los esfuerzos para conseguir ayuda.