Buscan intensamente a una adolescente que fue vista por última vez al salir de clases en Córdoba

La búsqueda de Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años desaparecida desde el mediodía del lunes, mantiene en alerta a las autoridades de Córdoba, que desplegaron un importante operativo en Colonia Caroya y localidades cercanas para intentar localizarla.

La denuncia fue presentada por la madre de la joven luego de que no regresara a su hogar tras finalizar la jornada escolar. Desde entonces, la Justicia provincial y las fuerzas de seguridad trabajan para reconstruir sus últimos movimientos y determinar qué ocurrió durante las horas posteriores a su desaparición.

Según la información difundida por los investigadores, la adolescente fue vista por última vez alrededor de las 12 al retirarse del Colegio Presbítero José Bonoris. De acuerdo con los testimonios reunidos hasta el momento, una amiga fue la última persona que tuvo contacto con ella y aseguró que la joven permaneció esperando un colectivo después de salir de clases.

Operativo con helicóptero y decenas de policías

La falta de noticias sobre su paradero motivó un importante despliegue de recursos en distintos sectores de Colonia Caroya y zonas cercanas.

El operativo cuenta con la participación de 90 efectivos policiales, 25 móviles y un helicóptero que realiza recorridas aéreas para colaborar con la búsqueda. Además, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se trasladó personalmente a la localidad para seguir de cerca el desarrollo de las tareas.

La investigación está a cargo del fiscal Guillermo Monti, quien coordina las distintas diligencias para intentar determinar qué ocurrió después de que la adolescente abandonara el establecimiento educativo.

Cómo identificarla

Las autoridades difundieron la imagen de la joven y detallaron sus características físicas para facilitar su localización.

Indicaron que tiene contextura delgada, cabello largo de color negro, tez trigueña y una altura aproximada de 1,60 metro. Al momento de desaparecer vestía un jean azul, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

Mientras continúan los rastrillajes y las tareas investigativas, la Policía de Córdoba solicitó a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero que se comunique de inmediato con las autoridades, ya que cualquier dato podría resultar clave para avanzar en la búsqueda.