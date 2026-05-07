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Sociedad Pedido de localización en Gualeguaychú

Buscan a dos adolescentes que desaparecieron de una residencia del Copnaf

Dos adolescentes de 16 y 17 años que estaban alojadas en una residencia socioeducativa del Copnaf en Gualeguaychú están siendo intensamente buscadas. Piden aportar datos a la policía.

7 de Mayo de 2026
Las adolescentes buscadas
Las adolescentes buscadas

Dos adolescentes de 16 y 17 años que estaban alojadas en una residencia socioeducativa del Copnaf en Gualeguaychú están siendo intensamente buscadas. Piden aportar datos a la policía.

La Policía solicitó colaboración ciudadana para localizar a dos adolescentes desaparecidas que estaban alojadas en la Residencia León Torres de Gualeguaychú. Se trata de Silvia Milagros Soledad Burgo, de 16 años, y Natasha Jacqueline Lima, de 17 años.

 

Según se informó oficialmente, las menores son intensamente buscadas y se pidió a la comunidad brindar cualquier información que pueda ayudar a establecer su paradero.

 

Desde la fuerza de seguridad indicaron que cualquier dato de interés deberá ser comunicado de inmediato a la dependencia policial más cercana o a las líneas telefónicas de emergencia 101 y 911. También se habilitaron los números 422222 y 3446-645582 para recibir información.

 

El pedido de localización fue realizado a solicitud de la Residencia León Torres de Gualeguaychú, institución desde donde impulsaron la difusión para facilitar la pronta ubicación y restitución de las adolescentes.

Temas:

Desaparecidas búsqueda paradero Gualeguaychú Copnaf
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