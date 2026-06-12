Bomberos voluntarios tendrán acceso sin costo a garrafas durante el invierno

El Gobierno nacional dispuso una ampliación del régimen de beneficios energéticos destinado a los cuarteles de bomberos voluntarios y confirmó que podrán acceder sin costo a las garrafas utilizadas para el desarrollo de sus actividades.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 134/2026 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a todas las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios.

De esta manera, los cuarteles podrán contar con una bonificación total sobre el suministro de gas natural por redes y también sobre el gas licuado de petróleo (GLP), incluyendo las garrafas utilizadas en distintas regiones del país.

Qué cambia con la nueva disposición

La normativa introduce modificaciones sobre un esquema de beneficios que ya se encontraba vigente para los bomberos voluntarios desde años anteriores.

A partir de ahora, la bonificación no solo abarcará el gas natural distribuido por redes, sino que también incorporará al GLP envasado, una alternativa utilizada especialmente en zonas donde no existe acceso a la red de gas.

Bomberos voluntarios.

Según se estableció en la resolución, el beneficio cubrirá además los cargos nacionales vinculados a los servicios de transporte y distribución de estos suministros energéticos.

La medida cobra relevancia durante la temporada invernal, cuando el consumo de combustibles para calefacción y funcionamiento de instalaciones suele incrementarse en gran parte del país.

Cómo se implementará el beneficio

La Secretaría de Energía indicó que la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética será la encargada de definir los procedimientos para la incorporación de los cuarteles que utilicen garrafas.

Entre otros aspectos, el organismo deberá determinar los volúmenes máximos alcanzados por la bonificación y los requisitos necesarios para acceder al beneficio.

Para ello se tendrán en cuenta diferentes variables, como la ubicación geográfica de cada cuartel, las condiciones climáticas y otros parámetros técnicos relacionados con la demanda energética.

Además, se prevé la implementación de mecanismos de intercambio de información entre distintos organismos para verificar la correcta identificación de los beneficiarios.