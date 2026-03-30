Bajón de luz provocó la muerte de miles de pollos en granja de departamento La Paz

El hecho ocurrió en una estancia ubicada sobre la Ruta 12. La baja tensión, sumada al calor extremo, generó importantes pérdidas productivas y daños en equipamiento.
El bajón de luz provocó la muerte de miles de pollos en una granja entrerriana durante la tarde del domingo, en medio de temperaturas extremas que agravaron la situación en un establecimiento productivo del departamento La Paz.
El episodio ocurrió en la estancia Solar del Norte, ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura de El Solar, donde se registró una caída de tensión eléctrica entre las 15 y las 17, según indicaron fuentes vinculadas al sector.
Durante ese período, y con una sensación térmica cercana a los 40 grados, miles de crías murieron al verse afectadas las condiciones de ventilación y climatización necesarias para su supervivencia.
Daños económicos y falta de respuestas
Las pérdidas económicas aún no pudieron ser cuantificadas con precisión, ya que además de los animales, también se registraron daños en equipos tecnológicos utilizados en la producción avícola, publicó La Sexta.
El establecimiento forma parte de las 49 granjas integradas que trabajan bajo el sistema asociativo de la empresa Indavisa, con presencia en distintos puntos del país.
Hasta el momento, desde la Cooperativa de Electricidad La Paz (CELP), responsable del suministro en la zona, no se emitieron explicaciones oficiales sobre lo ocurrido.