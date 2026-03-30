 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Ubicada sobre la Ruta 12

Bajón de luz provocó la muerte de miles de pollos en granja de departamento La Paz

El hecho ocurrió en una estancia ubicada sobre la Ruta 12. La baja tensión, sumada al calor extremo, generó importantes pérdidas productivas y daños en equipamiento.

30 de Marzo de 2026
Bajón de luz provocó la muerte de miles de pollos en granja.
Bajón de luz provocó la muerte de miles de pollos en granja. Foto: (La Sexta).

El hecho ocurrió en una estancia ubicada sobre la Ruta 12. La baja tensión, sumada al calor extremo, generó importantes pérdidas productivas y daños en equipamiento.

El bajón de luz provocó la muerte de miles de pollos en una granja entrerriana durante la tarde del domingo, en medio de temperaturas extremas que agravaron la situación en un establecimiento productivo del departamento La Paz.

 

El episodio ocurrió en la estancia Solar del Norte, ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura de El Solar, donde se registró una caída de tensión eléctrica entre las 15 y las 17, según indicaron fuentes vinculadas al sector.

 

Durante ese período, y con una sensación térmica cercana a los 40 grados, miles de crías murieron al verse afectadas las condiciones de ventilación y climatización necesarias para su supervivencia.

 

Daños económicos y falta de respuestas

 

Las pérdidas económicas aún no pudieron ser cuantificadas con precisión, ya que además de los animales, también se registraron daños en equipos tecnológicos utilizados en la producción avícola, publicó La Sexta.

 

El establecimiento forma parte de las 49 granjas integradas que trabajan bajo el sistema asociativo de la empresa Indavisa, con presencia en distintos puntos del país.

 

Hasta el momento, desde la Cooperativa de Electricidad La Paz (CELP), responsable del suministro en la zona, no se emitieron explicaciones oficiales sobre lo ocurrido.

Temas:

Departamento La Paz Temperaturas extremas pollos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso