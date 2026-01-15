Bajo un clima de rock se vive la segunda noche de la 37° Fiesta Nacional de la Playa de Río

Este jueves continúa la edición 37 de la Fiesta Nacional de la Playa de Río en el Predio Multieventos de Concepción del Uruguay. Durante esta noche se presentará Las Pelotas, mientras que en el escenario ya suenan distintos grupos y artistas locales y de la región.

Las noches de la Fiesta de Concepción del Uruguay se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Primero fue el turno de Daniel Dubini, seguido por No Somos Nadie y continuado por Bad News que brindó un repertorio de conocidos temas en inglés como “I will survive” de Gloria Gaynor.

“Somos de Concepción, gracias por la escucha atenta y el aguante”, dijeron los integrantes de Bad News.

Fiesta Nacional de la Playa de Rio 2026: noche de rock

Además, se compartió una síntesis de la primera noche, en la que Topa y Pim Pam ofrecieron un show infantil.

Posteriormente fue el turno de Imaginaria, con tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con temas como “Un ángel para tu soledad”. La banda provocó los primeros pogos entre los jóvenes del público.

Fiesta Nacional de la Playa de Rio 2026: noche de rock

“Gracias Fiesta de la Playa, la fiesta más importante de la provincia de Entre Ríos”, sostuvieron los integrantes de la banda.

Seguidamente, interpretaron una nueva canción y explicaron: “Todavía no está publicada en Spotify pero el video va a salir en los próximos días. Habla de una concientización diferente, ver el lado B de esta historia del Covid, del encierro”, dijo con una fuerte crítica a “la propaganda” referida a la pandemia y a la vacunación.

Con “Canciones que van más allá del tiempo” recordaron a las personas que fallecieron a causa del cáncer.

La llegada de Las Pelotas

Con Germán Daffunchio al frente, el grupo llegará a Concepción del Uruguay para repasar 36 años de trayectoria, canciones que marcaron época y un repertorio cargado de historia, emoción y energía. Temas que forman parte de la memoria colectiva y que, sin dudas, serán coreados por miles de voces, entre saltos, gritos y el inconfundible ritual del pogo.

Foto: Elonce

En el escenario calientan la previa las bandas Proyecto Efemérides, Casanova, No Somos Nadie, Daniel Dubini, Bad News, Imaginaria y Suma Paciencia.

Cabe recordar que la festividad comenzó este miércoles, con una propuesta para los más chiquitos con la actuación de Topa y Pim Pam.

La palabra de autoridades de la Dirección de Turismo

Lorena Kannemann, integrante de la Dirección de Turismo de Concepción del Uruguay, se refirió al stand presente en el Predio Multieventos. “Mucha gente se acercó esta mañana a la Dirección para consultar sobre la realización de la fiesta en relación al clima", explicó ante Elonce.

Sobre el movimiento turístico, valoró: "Estamos cerrando la primera quincena, hubo bastante movimiento”, aunque aseguró que aún “están procesando los datos”.

Sobre la ocupación hotelera aseguró que “tienen muchas consultas” y marcó que “la frutilla del postre” es la habilitación del camping en Paso Vera y Banco Pelay, balnearios municipales de La Histórica. “Los arroyos es otra de las alternativas que tienen los visitantes para disfrutar”, agregó.

Fiesta Nacional de la Playa de Rio 2026 - Lorena Kannemann Dirección de Turismo

"Todos debemos trabajar para el desarrollo de la actividad turística. Estamos entregando folletería. Pasó gente que vino de Chajarí, La Paz, Federación y Santa Fe a ver a Las Pelotas peor también consultando sobre qué hacer en la ciudad", subrayó.

Y comentó: “Habrá un sorteo con una bolsa con alfajores, vaso de cerveza de la fiesta, con los sabores de los emprendedores y productores uruguayenses”. Quienes pasen por el stand, se saque una foto y etiqueten a la Dirección de Turismo y a la Asociación de Gastronómicos y Hoteleros pueden participar.

"La oficina de turismo trabaja todo el año, no tenemos feriados, es más trabajamos mucho. De 07:00 a 20:00 está abierta la oficina. También en Instagram turismoconcepciondeluruguay con toda la información. Este sábado comenzamos con las escenificaciones teatralizadas, con interpretaciones históricas ubicadas en locaciones como el Colegio del Uruguay y el Correo", explicó.

Continúa la venta de entradas

Tanto de manera online como presencial, se pueden seguir comprando las entradas para todas las noches restantes de la fiesta. El punto de venta presencial se encuentra en el Predio Multieventos de 10 a 12:30 hs, para todos quienes quieran adquirir sus entradas anticipadas y del día de la fecha. A partir de las 19 hs la venta de entradas será solamente para la jornada en curso.

Se recuerda que las anticipadas se pueden adquirir hasta el día anterior al evento al que se desee concurrir. Una vez llegado el día del show, el valor de la entrada deja de ser anticipado.

Foto: Elonce

La venta a través de WhatsApp continúa de lunes a viernes desde las 09:00 hasta las 16:00 horas, enviando tu mensaje al 351-3248-545, al igual que a través de la web https://www.1000tickets.com.ar las 24 horas.

Cómo sigue la Fiesta de la Playa de Río

Viernes 16 de enero - DAMAS GRATIS

Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 15/01/26): $20.000,00

En el Predio (día del show 16/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A1 y A3: $13.200,00 (Hay plateas disponibles)

Sábado 17 de enero - DJ ALAN GÓMEZ + LA JOAQUI

Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 16/01/26): $20.000,00

En el Predio (día del show 17/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00 (Hay plateas disponibles)

Domingo 18 de enero - LUCK RA

Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 17/01/26): $24.000,00

En el Predio (día del show 18/01/26): $27.500,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector B2: $16.500,00 (Hay plateas disponibles)

