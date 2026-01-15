Apagón en plena ola de calor y tras los aumentos en el servicio: cerca de un millón de hogares sin luz en Buenos Aires

Cuando el calor agobiaba, cerca de un millón de hogares se quedaron sin luz en Buenos Aires y el malestar social volvió a poner en el centro del debate la calidad del servicio eléctrico, en un contexto de fuertes aumentos tarifarios. El apagón masivo ocurrió este jueves por la tarde y afectó a amplias zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, convirtiéndose en uno de los cortes más importantes de los últimos tres años.

Según datos oficiales de la Secretaría de Energía, el corte dejó sin suministro eléctrico a casi un millón de usuarios de Edenor y Edesur. El antecedente inmediato fue el apagón del 30 de diciembre pasado, cuando más de 1.085.000 usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedaron a oscuras en plena ola de calor.

Desde Edenor informaron que “aproximadamente a las 14.45 se registró una falla en la Subestación Morón, en el nivel de 220 kV”, lo que tuvo “un impacto inicial sobre alrededor de 800.000 clientes”. El desperfecto se produjo en un momento crítico del día, cuando la temperatura superaba los 32 grados y la sensación térmica rondaba los 35, agravando el impacto del apagón en la vida cotidiana.

Barrios afectados y caos urbano

En la Ciudad, los barrios más afectados fueron Núñez, Colegiales, Palermo, Belgrano, Caballito y Villa Urquiza. En tanto, en el Gran Buenos Aires se reportaron extensos cortes en Villa Ballester, Caseros, Vicente López, San Isidro, José León Suárez, San Martín, Beccar y Acassuso, entre otras localidades.

Con los semáforos fuera de servicio, se registraron importantes congestionamientos de tránsito, especialmente en cruces clave como Gaona, Juan B. Justo y Nazca. Comerciantes y vecinos salieron a la calle para dimensionar la magnitud del apagón, mientras algunos locales gastronómicos y comercios improvisaron soluciones de emergencia.

En Caballito y Villa del Parque se relevaron más de 100 cuadras sin luz. Los generadores eléctricos fueron sacados a la vereda por varios comerciantes para poder mantener la actividad mínima, mientras clientes y trabajadores permanecían en locales prácticamente a oscuras, asistidos por linternas o velas.

Historias del apagón

Las escenas se repitieron en distintos puntos del AMBA. Liliana, dueña de una mercería ubicada en la intersección de Bulnes y Santa Fe, relató que no tenía información concreta sobre cuándo se restablecería el servicio. “No tengo noticias de cuándo va a volver, escuché que había 800.000 cortes”, comentó, resignada, mientras observaba que en cuadras cercanas el suministro ya se había normalizado.

En Palermo, Gonzalo Barreto permaneció sin luz durante unos 40 minutos, entre las 14.45 y las 15.25. En Núñez, Jeremías Vallejo contó que no pudo conectarse a una reunión virtual de trabajo y que en un edificio cercano debieron intervenir los bomberos porque una persona quedó atrapada en un ascensor durante el corte.

El transporte público también sufrió las consecuencias. La línea D del subte interrumpió su servicio, mientras que la línea H funcionó con demoras. Aeroparque, por su parte, se vio afectado por el corte de suministro de Edenor, aunque las autoridades aclararon que el aeropuerto continuó operativo y sin inconvenientes en los vuelos.

La magnitud del corte y la lenta normalización

A las 16.30, aún permanecían sin suministro 363.108 usuarios de Edenor. En el caso de Edesur, el número se reducía a 18.150 usuarios sin luz. Durante varias horas, la web del ENRE, que informa en tiempo real la cantidad de usuarios afectados, permaneció fuera de servicio, lo que incrementó el desconcierto y la falta de información.

Desde Edenor aseguraron que la reposición fue rápida. “A los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50% de los usuarios ya contaban con el servicio normalizado. Dentro de la primera hora, más del 90% de los usuarios inicialmente alcanzados ya se encontraban con el servicio restablecido”, señalaron en un comunicado.

Edesur, en tanto, explicó que unos 100.000 de sus usuarios se vieron afectados “por arrastre”, a raíz de la falla en el sistema de alta tensión de la otra distribuidora. “El servicio se normalizó por etapas y en coordinación con otros actores del sistema”, indicaron.

Qué provocó el apagón

De acuerdo con fuentes oficiales, el apagón se originó por la salida de servicio de cuatro líneas de 220 kV de la Subestación Morón, lo que impactó principalmente en el corredor norte y oeste del AMBA. “Se perdieron aproximadamente 3.000 MW”, precisaron desde la Secretaría de Energía, al tiempo que remarcaron que se trató de “un problema de la distribuidora”.

El episodio volvió a exponer la fragilidad del sistema eléctrico frente a fallas puntuales, especialmente en jornadas de alta demanda por el uso intensivo de aires acondicionados y ventiladores.

El enojo de los usuarios y el debate tarifario

El corte fue aún más difícil de soportar por las condiciones climáticas. Sin ventilación ni refrigeración, miles de vecinos expresaron su malestar en redes sociales. “Aumentaron la tarifa del suministro como quisieron, de manera totalmente indiscriminada y el servicio empeoró”, escribió un usuario en X. Otros reclamaron resarcimientos económicos por las horas sin luz y por las pérdidas laborales.

“Llamás y no te atiende nadie. No generaban siquiera números de reclamo automáticos. Perdí gran parte de la jornada laboral, ¿a quién le reclamo el resarcimiento?”, cuestionó otro vecino.

El apagón dejó un saldo de enojo, complicaciones urbanas y una fuerte discusión pública sobre la relación entre los aumentos tarifarios y la calidad del servicio eléctrico. En plena ola de calor, barrios enteros vivieron un jueves para el olvido, marcado por el desconcierto, la falta de respuestas y la sensación de vulnerabilidad ante un sistema que volvió a fallar.