Un apagón masivo afectó a millones de usuarios en Buenos Aires

Un corte generalizado de energía dejó sin suministro a barrios porteños y zonas del conurbano bonaerense. Edenor informó que el problema se originó por una falla técnica y estimó que el servicio se normalizaría en el transcurso de una hora.
Un apagón masivo afectó este jueves a al menos cuatro millones de personas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tras una falla técnica registrada en una subestación de la empresa distribuidora Edenor. El corte de suministro se produjo pasadas las 14 y alcanzó a amplias zonas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Según los primeros reportes, el apagón impactó en barrios porteños como Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez y Villa Urquiza, además de localidades del conurbano norte, entre ellas Vicente López. Vecinos de distintas zonas comenzaron a denunciar la interrupción del servicio eléctrico de manera simultánea.
Como consecuencia del corte, se registraron semáforos fuera de funcionamiento en puntos críticos de la zona norte de la ciudad, especialmente sobre la avenida del Libertador, lo que generó complicaciones en el tránsito. En ese contexto, vecinos informaron un choque ocurrido en el barrio de Palermo, en la intersección de Scalabrini Ortiz y Córdoba, que se habría producido a raíz de la falta de señalización lumínica, publicó La Nación.
El apagón también tuvo consecuencias en el sistema ferroviario. La línea Mitre informó la interrupción total de los ramales Tigre y Suárez, además del Tren de la Costa. En tanto, el ferrocarril San Martín registró demoras en su servicio habitual.
El subte porteño también se vio afectado: la línea D permaneció interrumpida, mientras que la línea H presentó demoras en su funcionamiento, de acuerdo a la información oficial brindada durante la tarde.
Recomendaciones de Edenor
Si bien desde la distribuidora no precisaron inicialmente los detalles técnicos del desperfecto, Edenor había advertido más temprano sobre la exigencia del sistema eléctrico debido a las temperaturas extremas. En ese marco, recomendaron a los usuarios priorizar un uso medido de la energía.
Entre las sugerencias, indicaron utilizar el aire acondicionado a 24 grados para climatizar los ambientes en uso, alternar su funcionamiento con ventiladores -que consumen hasta diez veces menos energía- y evitar el uso simultáneo de electrodomésticos de alto consumo.
Desde la empresa señalaron que el servicio debería normalizarse de manera progresiva en el transcurso de una hora, mientras se continuaban las tareas para restablecer el suministro eléctrico en las zonas afectadas.