La Fiesta Provincial de la Cerveza tendrá música, gastronomía y productores artesanales en Crespo

La Fiesta Provincial de la Cerveza se realizará este 17 de enero en el Salón “El Castillo”, en el ingreso a Crespo, con música en vivo, gastronomía, cerveza artesanal, emprendedores y un perfil familiar. La edición número 52 integra el calendario de fiestas populares entrerrianas y se proyecta como parte de la agenda turística provincial para la temporada.

Este jueves 15, la fiesta fue presentada en la Secretaría de Turismo de la provincia en Paraná. Allí, en diálogo con Elonce, el director general de Turismo, Sebastián Bel, señaló que este tipo de celebraciones “potencian la actividad turística porque conjugan gastronomía, producción y cultura” y destacó que Entre Ríos “tiene una cartelera variada que se vuelve un atractivo para visitantes y vecinos durante el verano”.

El rol de los eventos

Bel explicó que la provincia atraviesa semanas de alta movilidad turística por la coincidencia de carnavales, fiestas populares y eventos culturales. “No es solo el turismo en sí: participan los municipios, las entidades sin fines de lucro, los artistas y los productores. Eso genera identidad y trabajo”, indicó el funcionario.

El director valoró el rol de las instituciones deportivas en la organización de fiestas populares, ya que “permiten financiamiento y contención para clubes que sostienen disciplinas y actividades sociales durante todo el año”.

Director general de Turismo, Sebastián Bel. Foto: Elonce.

Los detalles de la fiesta

El presidente del Club Unión de Crespo, Walter García, también dialogó con Elonce y destacó que la Fiesta Provincial de la Cerveza “lleva más de cincuenta ediciones” y que este año se decidió cambiar el escenario. “Siempre se hacía dentro del club, en la cancha de fútbol, pero ahora buscamos un lugar más cómodo como el predio del Castillo”, explicó.

García subrayó el sentido comunitario del evento: “Somos una institución deportiva que alberga a más de mil chicos con doce disciplinas. Esto se hace para recaudar fondos para infraestructura, elementos deportivos y contención”. En esa línea, agregó que “la fiesta es familiar y con valores accesibles”.

Walter García, presidente Unión de Crespo. Foto: Elonce.

Cartelera, emprendedores y cerveza artesanal

La programación comenzará a las 20 y contará con grupos de música alemana y cumbia. Entre ellos, Bandita Edelweiss, Lustige Musikanten, La Sin Nombre, Brisas Inmigrantes, Gildas Bailanta y Humberto y Los Amantes de la Cumbia. García adelantó que habrá “más de cuarenta expositores con producción cervecera artesanal, emprendedores y gastronomía”.

Además, recomendó asistir con sillones para mayor comodidad, aunque el predio dispondrá de sillas.

Entradas y modalidad de acceso

Las entradas anticipadas cuestan 7.000 pesos y en puerta 10.000. Los menores de 15 años ingresan sin costo. Las anticipadas pueden conseguirse en la Secretaría del Club hasta el mismo sábado.

“Pensamos en la familia, por eso pusimos entradas accesibles y decidimos que los menores de 15 años no paguen”, señaló García.