Haciendo Comunidad Dolor en la cultura popular

El Centro Comunitario Solidaridad destacó a Rubén Patagonia, "un amigo de la Fiesta del Mate"

15 de Enero de 2026
Murió Rubén Patagonia, referente del folklore.
Murió Rubén Patagonia, referente del folklore. Foto: (Redes).

REDACCIÓN ELONCE

El Centro Comunitario Solidaridad, iniciador de la Fiesta del Mate, expresó su profundo pesar por la muerte del reconocido folclorista Rubén Patagonia, artista muy ligado al festival y recordado por su mensaje social y cultural

Murió Rubén Patagonia, referente del folklore argentino y de la cultura patagónica, cuya figura quedó estrechamente vinculada a la Fiesta del Mate desde sus primeras ediciones.

A través de un comunicado, el Centro Comunitario Solidaridad, institución iniciadora del tradicional festival, despidió al músico con palabras de profundo dolor y reconocimiento por su legado artístico y humano.

“Hoy despedimos con dolor y emoción a Rubén Patagonia, un músico enorme, un amigo de la Fiesta del Mate y una voz que siempre nos acompañó en tantos recuerdos compartidos”, expresaron desde la organización.

 

El comunicado destacó que el artista llegó al escenario del Mate hacia el año 1998, cuando logró conquistar al público con un estilo singular que lo llevó a ser convocado en reiteradas oportunidades.

Desde el Centro Comunitario recordaron que Rubén Patagonia no solo acercó su música sureña, sino también un mensaje claro y comprometido con la realidad de los pueblos originarios.

 

Sobre el escenario, relataba los padecimientos de las comunidades y explicaba el significado de nombres mapuches, generando una conexión profunda con el público. “Muchas personas se le acercaban para contarle los nombres que habían puesto a sus hijos luego de escucharlo”, señalaron, al subrayar la potencia cultural y simbólica de su mensaje.

Una foto de 1998. Rub&eacute;n Patagonia a la izquierda y, Jos&eacute; C&aacute;ceres en el centro.
Una foto de 1998. Rubén Patagonia a la izquierda y, José Cáceres en el centro.

 

Rubén Patagonia fue un artista de presencia única dentro del folklore nacional. A lo largo de su trayectoria compartió escenarios con figuras como León Gieco y Víctor Heredia, y grabó junto a Ricardo Mollo, líder de Divididos. Además, mantuvo una estrecha amistad con Ricardo Iorio, quien también le produjo uno de sus discos.

 

Tras años de recorrer peñas y escenarios populares, logró presentarse en sus últimas actuaciones en el escenario Atahualpa Yupanqui del Festival de Cosquín, en horario central, un reconocimiento que coronó su camino artístico.

 

En relación con la Fiesta del Mate, el comunicado recordó que su última participación fue en la edición número 25 del festival, en 2014. “Rubén volvió una y otra vez para ponerle esa autenticidad que siempre lo caracterizó”, señalaron desde Solidaridad.

 

Finalmente, el Centro Comunitario envió un mensaje de acompañamiento a Jeremías Chauque, hijo del artista y continuador de su legado, así como a su esposa, hijos y familiares. “Rubén Patagonia no ha dejado físicamente: su voz, su música y su mensaje seguirán vivos en cada recuerdo compartido”, concluyeron.

Rubén Patagonia Centro comunitario Solidaridad
