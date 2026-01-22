Bailarín argentino se intoxicó con un hongo en Punta Cana y está internado en grave estado

Un bailarín mendocino de 30 años permanece internado en terapia intensiva en un centro de salud privado de Punta Cana, en República Dominicana, luego de haber sufrido un grave cuadro respiratorio que derivó en un shock pulmonar y una intubación inmediata. Ante la complejidad de la situación y los elevados gastos médicos, su familia solicita ayuda solidaria.

El joven es Leonardo Sáez, bailarín profesional que desde hace cuatro años reside en Punta Cana, donde se encontraba desarrollando su carrera artística. Según se informó, los problemas de salud comenzaron en diciembre, cuando presentó síntomas respiratorios que inicialmente no revistieron gravedad.

Con el correr de los días, el cuadro se fue agravando y el pasado 12 de enero debió ser intubado de urgencia, quedando internado con asistencia respiratoria mecánica. Posteriormente, los médicos detectaron una infección provocada por un hongo denominado aspergillus, que se inició en la garganta y luego se extendió hacia el oído, el esófago y el resto de las vías respiratorias.

En declaraciones televisivas, Sofía Sáez, hermana del bailarín, explicó que tras varios días críticos lograron retirarle la intubación. “Los médicos finalmente no tuvieron que realizarle una traqueotomía, algo que se temía por la posibilidad de que ingresaran otros virus a la garganta”, relató. Además, aclaró que se trata de una afección que puede contraer cualquier persona y que “no suele ser invasiva si es tratada a tiempo”.

La joven señaló que las complicaciones se debieron, en parte, a diagnósticos erróneos en las primeras consultas. “Desde diciembre tuvo faringitis y laringitis, y fue medicado varias veces”, enumeró, al tiempo que sostuvo que la demora en identificar la infección agravó el estado de salud.

Debido a la gravedad del cuadro, los padres de Leonardo viajaron a Punta Cana para acompañarlo. El mismo día de su llegada, el bailarín sufrió un paro cardiorrespiratorio que empeoró aún más el pronóstico y obligó a una intervención médica de urgencia.

Si bien Leonardo cuenta con un seguro médico por su condición de residente en República Dominicana, la cobertura no alcanza a cubrir la totalidad de los gastos. Según precisó su hermana, cada día de internación tiene un costo aproximado de tres millones de pesos argentinos.

“El seguro cubrió una parte de las consultas y estudios iniciales, pero después de tres días de internación mi hermano sufrió un paro cardíaco. Los médicos tuvieron que usar desfibrilador y otros elementos que se cobran aparte, y ahí el seguro dejó de cubrir”, explicó.

Frente a este escenario, la familia Sáez inició una campaña solidaria para poder afrontar los costos médicos. “Estamos recibiendo colectas, donaciones y organizando actividades y eventos para recaudar fondos, pero aun así no alcanza”, expresó Sofía.

Para canalizar la ayuda, crearon la cuenta de Instagram @leosaez.ayudemos, donde se publican los datos de contacto, los canales verificados para colaborar y las actualizaciones sobre el estado de salud del bailarín.