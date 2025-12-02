Aumentan los avistamientos de fauna silvestre en la ciudad: “Hay que protegerlos para que continúen con su rol ecológico”

REDACCIÓN ELONCE
El guardaparque Elías Sigura reflexionó con Elonce sobre la convivencia entre humanos y animales en zonas urbanas, abordando mitos y malentendidos acerca de la fauna silvestre.
En diálogo con Elonce, Elías Sigura, guardaparque de Paraná, brindó recomendaciones sobre qué hacer si nos encontramos con fauna silvestre en las ciudades.
La presencia de animales como iguanas, comadrejas y lagartos en entornos urbanos puede generar sorpresa y, en algunos casos, temor.
Según él, lo primero que hay que entender es que la fauna juega un rol importante en los ecosistemas, y su presencia, lejos de ser un peligro, es una oportunidad para valorar su contribución.
A menudo, se asocia a algunos de estos animales con mitos y creencias populares. Sigura mencionó: “Siempre la gente cuando tiene algún encuentro con la fauna silvestre ya recuerda algún mito o algo que ha escuchado, entonces siempre lo asocian con cosas malas. Por ejemplo, el lagarto tiene mucha mala fama, también asusta, da impresión, pero son muy importantes en los ecosistemas”.
Sigura explicó que, por ejemplo, las iguanas (que en la región suelen llamarse lagartos) tienen un papel crucial, ya que ayudan a controlar especies venenosas, como las yararás, contribuyendo a un equilibrio natural. “Para las abuelas, cuando aparecían eran buen augurio”, comentó.
Los mitos sobre los animales y sus beneficios ecológicos
De la misma manera, animales como las comadrejas, que muchas veces son temidas por su supuesta capacidad de transmitir enfermedades, en realidad cumplen una función vital en el control de plagas urbanas. Sigura detalló: “Son animalitos que se alimentan de muchas plagas, como por ejemplo las cucarachas.
También atacan nidos de ratas y hacen controles muy importantes en las ciudades”. A pesar de los prejuicios que existen en torno a estas criaturas, el guardaparque invitó a la población a reconocer que los encuentros con animales silvestres no siempre deben generar miedo, sino que pueden ser una oportunidad para aprender sobre el equilibrio ecológico en nuestras propias ciudades.
Sigura también advirtió que la urbanización ha reducido drásticamente los espacios verdes disponibles para la fauna, lo que ha llevado a que muchos animales busquen refugio en áreas urbanas. “Si miramos alrededor de la ciudad, ya queda muy pocos ambientes verdes. Entonces estos animales, de alguna manera, van a acercarse”, explicó. Ante esto, hizo un llamado a la prudencia: “Lo mejor es no alarmarse, darle su espacio y protegerlos para que puedan continuar con su rol ecológico”. Además, señaló que, aunque la reacción natural de las personas es intentar proteger a estos animales, es esencial evitar intervenir de manera que los animales dependan de los humanos. En este sentido, dice: “Si uno los quiere observar y disfrutar, siempre tiene que hacerlo manteniendo una distancia como para no molestarlo”.
Cuidado con alimentar a los animales silvestres
Una de las principales recomendaciones de Sigura es evitar alimentar a la fauna silvestre, ya que esta práctica puede tener consecuencias negativas para los animales. Esto puede generar una dependencia hacia los humanos y, en algunos casos, alterar su comportamiento natural. Sigura citó el caso de los cuatíes en el Parque Nacional Iguazú, donde la sobrealimentación humana ha resultado en problemas de salud para los animales, como diabetes y colesterol alto.
Además, el guardaparque mencionó que los animales, como las comadrejas, tienen un rol de control de plagas importante en los ecosistemas urbanos, evitando la proliferación de enfermedades. “Las necesitamos en nuestros ecosistemas como muchas veces también le tenemos tanto pánico a las serpientes, pero están generando ese gran control de roedores, por ejemplo, que eso no permite que haya hantavirus o leptospirosis en la población”, dijo Sigura.
Conclusión: aprender a convivir con la fauna urbana
Finalmente, Sigura concluye la charla con un mensaje de comprensión y respeto hacia los animales. Ante un encuentro inesperado con un animal silvestre, el guardaparque recomendó mantener la calma y, si es necesario, brindar ayuda solo en situaciones en las que el animal esté en peligro.