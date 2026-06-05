Argentina organiza el primer Mundial del Mate y elegirá a las mejores yerbas del mundo

La yerba mate tendrá por primera vez una competencia internacional propia. Desde este viernes y hasta el domingo se desarrollará en Buenos Aires el primer Mundial del Mate, un certamen que busca reconocer la calidad, la diversidad y la identidad de una de las bebidas más representativas de Sudamérica.

El evento se llevará a cabo en el Museo del Mate, ubicado sobre Avenida de Mayo, y contará con la participación de más de 300 muestras provenientes de siete países. Los productos serán evaluados por un jurado integrado por sommeliers, investigadores, chefs, catadores y especialistas vinculados al universo de la yerba mate.

Uno de los aspectos centrales del Mundial del Mate será la utilización de un sistema de cata a ciegas. Esta metodología impide que los evaluadores conozcan la marca de cada producto durante el proceso de análisis, con el objetivo de garantizar imparcialidad y transparencia en la selección de los ganadores.

Cómo será la competencia

Los organizadores explicaron que el certamen busca posicionar a la yerba mate dentro de los estándares internacionales de evaluación que ya utilizan industrias como el vino, el café, el aceite de oliva y los destilados.

A lo largo de las tres jornadas, los especialistas analizarán aspectos vinculados a la calidad, características sensoriales y perfiles de cada muestra. Además de las medallas principales, el concurso otorgará reconocimientos especiales según el origen, la tipicidad, la molienda y la escala productiva de cada participante.

Museo del Mate en Buenos Aires.

El Mundial del Mate reunirá a 43 especialistas internacionales encargados de evaluar las distintas muestras presentadas por productores y empresas de diferentes países.

Misiones apuesta fuerte en el certamen

Entre las delegaciones más numerosas se encuentra Misiones, provincia que participará con 12 marcas. La presencia misionera refleja la importancia que tiene la actividad yerbatera dentro de la economía regional y la diversidad de sistemas productivos que existen actualmente.

Las muestras incluyen yerbas orgánicas, agroecológicas, elaboradas mediante sistema barbacuá y producciones tradicionales. Todas competirán bajo el mismo protocolo de evaluación que regirá para el resto de los participantes.

Además de la competencia principal, el evento ofrecerá actividades abiertas al público, entre ellas espacios dedicados a la literatura vinculada al mate, presentaciones de libros y encuentros entre especialistas. También habrá propuestas orientadas a explorar los vínculos culturales y gastronómicos entre el café y la yerba mate.

Con cientos de productos en evaluación y representantes de distintos países, el primer Mundial del Mate buscará consolidarse como una plataforma internacional para promover una infusión que forma parte de la vida cotidiana de millones de personas en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.