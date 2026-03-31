¿Fin del calor extremo? Anuncian alerta amarilla por tormentas para siete departamentos en Entre Ríos

La alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cambio significativo en las condiciones climáticas de Entre Ríos, donde el calor extremo domina desde hace varios días. El fenómeno afectará principalmente a siete departamentos y podría marcar el inicio de un período de inestabilidad con precipitaciones intensas y un progresivo descenso de las temperaturas.

De acuerdo con el informe oficial, los departamentos Paraná, Villaguay, La Paz, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay se verán alcanzados por tormentas durante la mañana del jueves. Se espera que algunas de estas tormentas sean "localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo", lo que podría generar complicaciones en zonas urbanas y rurales.

Además de las lluvias, la alerta amarilla por tormentas advierte sobre la posible presencia de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora y la ocasional caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada oscilarían entre los 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que puedan superarse de manera puntual en algunos sectores.

Una amplia zona del país se verá afectada. Foto: SMN.

Tormentas intensas y cambio de patrón climático

Este escenario responde al ingreso de diferentes frentes fríos que comenzarán a avanzar sobre la región a partir de los próximos días. Según especialistas, estos sistemas atmosféricos interactuarán con la masa de aire cálido y húmedo instalada sobre el Litoral, generando condiciones propicias para el desarrollo de tormentas de variada intensidad.

La comunicadora meteorológica Rosario Quijano explicó que este proceso se extenderá desde hoy hasta el fin de semana, con episodios intermitentes de lluvias y tormentas. Este patrón no solo afectará a Entre Ríos, sino que también se expandirá hacia otras provincias de la región central del país.

En este sentido, se prevé que amplias zonas de Buenos Aires y el sur de Santa Fe también sean alcanzadas por la alerta amarilla por tormentas durante el jueves. Incluso, para el miércoles, algunas áreas podrían escalar a un nivel de alerta naranja, lo que implica fenómenos meteorológicos más intensos y potencialmente peligrosos.

El fin del bloqueo atmosférico

Los meteorólogos coinciden en que esta situación podría marcar el fin de un prolongado bloqueo atmosférico que ha favorecido la persistencia del calor extremo en gran parte del país. Este tipo de configuración impide el avance de sistemas frontales, generando jornadas con temperaturas elevadas y escasas precipitaciones.

Con la llegada de estos frentes fríos, se espera una ruptura de ese patrón, permitiendo el ingreso de aire más fresco y el desarrollo de condiciones más inestables. Este cambio no será inmediato, pero comenzará a sentirse gradualmente hacia el fin de semana.

El alivio térmico será uno de los efectos más esperados por la población, que viene soportando jornadas con altas temperaturas y sensación térmica elevada debido a la humedad. Sin embargo, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las alertas vigentes, ya que las tormentas podrían presentarse con intensidad variable.

Persistencia del calor en los próximos días

A pesar del cambio en puerta, el calor extremo continuará presente al menos durante los próximos días. La presencia de un frente cálido sobre la región, combinado con una masa de aire muy húmeda proveniente del norte, seguirá impulsando temperaturas elevadas y condiciones agobiantes.

Esta situación explica por qué, incluso con la llegada de tormentas, el ambiente continuará siendo inestable y pesado. La humedad jugará un rol clave, no solo en la sensación térmica, sino también en la intensidad de los fenómenos previstos.

Persistirá el calor en la provincia. Foto: Archivo Elonce.

En este contexto, la alerta amarilla por tormentas no solo representa un aviso por posibles eventos climáticos adversos, sino también una señal de transición hacia un nuevo escenario meteorológico. La combinación de lluvias, viento y descenso térmico marcará un punto de inflexión en la dinámica del clima regional.