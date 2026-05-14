ANSES actualizó la ayuda por desempleo y elevó el monto máximo a $363.000

ANSES confirmó una actualización en la Prestación por Desempleo que se paga durante mayo de 2026. El beneficio está dirigido a trabajadores registrados que perdieron su empleo sin causa justificada, por finalización de contrato o por otras situaciones ajenas a su voluntad laboral.

La suba se aplicó después del incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que funciona como referencia para determinar los topes mínimos y máximos de la asistencia. Además del pago mensual, la prestación permite conservar la cobertura de obra social y seguir acumulando aportes jubilatorios durante el período de cobro.

El programa busca acompañar económicamente a quienes atraviesan una etapa de búsqueda laboral. La duración del beneficio depende de los aportes previos registrados y puede extenderse entre dos y doce cuotas mensuales, con una ampliación adicional para personas mayores de 45 años.

Quiénes pueden cobrar la prestación

La ayuda económica de ANSES alcanza a trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa, empleados eventuales, personal de temporada, trabajadores de la construcción y personas incluidas dentro de la Ley de Contrato de Trabajo.

Para trabajadores permanentes, el organismo exige al menos seis meses de aportes dentro de los últimos tres años previos al despido. En el caso de empleados eventuales o de temporada, se solicita haber trabajado más de 90 días durante el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años.

Prestación por desempleo.

El beneficio no corresponde a monotributistas, autónomos, trabajadores no registrados ni personas que hayan renunciado voluntariamente. También es necesario acreditar la desvinculación laboral con documentación respaldatoria, como telegrama de despido, carta documento, contrato vencido o constancia judicial.

Cómo iniciar el trámite

El pedido puede realizarse desde Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de manera presencial en una oficina del organismo con turno previo.

Durante la carga online, el sistema solicita verificar los datos personales y adjuntar la documentación que demuestre la finalización del vínculo laboral. Por eso, es importante que la información personal y familiar esté actualizada antes de iniciar la gestión.

El trámite debe presentarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido o finalización del contrato. Si se realiza fuera de ese plazo, se descuentan días del período total de cobro.

Montos y calendario de mayo

En mayo de 2026, ANSES fijó el monto mínimo de la Prestación por Desempleo en $181.500 y el máximo en $363.000.

La suma se calcula sobre el 75% del mejor salario neto mensual percibido durante los últimos seis meses trabajados, aunque siempre se aplican los topes establecidos por el sistema.

El pago se depositará según la terminación del DNI: 0 y 1 cobrarán el 22 de mayo; 2 y 3, el 26; 4 y 5, el 27; 6 y 7, el 28; y 8 y 9, el 29.