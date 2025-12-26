 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
ANMAT revocó la habilitación sanitaria de un establecimiento farmacéutico

26 de Diciembre de 2025
ANMAT dio de baja la habilitación sanitaria de un laboratorio
ANMAT dio de baja la habilitación sanitaria de un laboratorio

La medida se tomó al detectarse que el establecimiento funcionaba sin director técnico y que no posee certificados inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de la ANMAT.

ANMAT informó que, mediante la Disposición 9301/25, se dio de baja la habilitación sanitaria de la firma Barbarella S.A CUIT N° 30-68865335- 1 registrada como

acondicionador secundario de especialidades medicinales, con domicilio en la calle Presidente Frondizi N° 2651, entre calle 10 y calle 12, Parque Industrial Pilar, Provincia de Buenos Aires.

 

La medida se tomó a partir de actuaciones iniciadas por la Dirección de Gestión de Información Técnica, que en el marco de los controles realizados sobre el Registro de Inscripción de Establecimientos se detectó que la firma se encontraba sin director técnico designado que certifique la liberación de los productos según las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), requisito necesario para el funcionamiento de establecimientos que están vinculados a medicamentos.

 

Asimismo, al realizar la consulta al Vademécum Nacional de Medicamentos (VNM) surgió que la empresa no posee certificados inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de la ANMAT.

De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 16.463 y su decreto reglamentario N° 150/92, las actividades relacionadas con la producción, fraccionamiento, comercialización o acondicionamiento de medicamentos deben desarrollarse en establecimientos habilitados y bajo la dirección técnica de un profesional universitario competente, en resguardo de la salud pública.

 

En el marco de una revisión de registros y habilitaciones, ANMAT continúa trabajando con el fin de proteger la salud pública, garantizando que solo se encuentren habilitados efstablecimientos que cumplan con los requisitos técnicos, profesionales y regulatorios establecidos.

Temas:

Anmat baja habilitación sanitaria
