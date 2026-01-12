ANMAT quitó la habilitación al Correo Argentino para distribuir medicamentos

La medida alcanza a la planta logística ubicada en Malvinas Argentinas y se debe a la falta de dirección técnica exigida por la normativa sanitaria vigente. Los detalles de la resolución del boletín oficial.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la baja de la habilitación otorgada al Correo Argentino como “acondicionador secundario de especialidades medicinales exclusivamente para trazabilidad”. Esta decisión implica que la empresa estatal dejará de realizar tareas vinculadas al reempaque, etiquetado o preparación de lotes de medicamentos ya elaborados, destinados a su posterior envío y seguimiento.
La medida fue formalizada a través de la Disposición 12/2026, publicada en el Boletín Oficial, y recae sobre la planta logística y centro operativo que el Correo Argentino posee en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas, utilizada para servicios de distribución, logística y manejo de productos medicinales.
Según precisó el organismo regulador, la decisión se fundamenta en la falta de dirección técnica dentro de la empresa, tal como lo determinó la Dirección de Gestión de Información Técnica en el marco del control del Registro de Inscripción de Establecimientos. “La firma Correo Oficial de la República Argentina no cuenta con dirección técnica”, sostiene el texto oficial.
En ese sentido, ANMAT recordó que la Ley 16.463 establece que las actividades de producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización, importación, exportación y depósito de medicamentos solo pueden realizarse en establecimientos previamente habilitados y bajo la dirección técnica de un profesional universitario competente.
Asimismo, la disposición cita el Decreto 150/92, que exige que los establecimientos dedicados a la producción o fraccionamiento de medicamentos funcionen bajo la dirección técnica de profesionales farmacéuticos, químicos u otros títulos habilitantes, de acuerdo con la naturaleza de los productos. Por tal motivo, el primer artículo de la norma dispone la cancelación del Legajo N° 7512.
El Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) prestó conformidad a la baja de la habilitación dentro de su ámbito de competencia. En el proceso también intervinieron la Dirección de Gestión de Información Técnica y la Dirección de Asuntos Jurídicos de la ANMAT.
De este modo, el Correo Argentino ya no podrá realizar tareas de reempaque, etiquetado ni preparación de lotes de medicamentos elaborados para su distribución y trazabilidad.
Medidas sobre laboratorios
En paralelo, en las últimas horas la ANMAT ordenó medidas extraordinarias sobre diez laboratorios tras detectar irregularidades consideradas críticas en su funcionamiento. El organismo suspendió todas las operaciones de dos laboratorios y revocó la habilitación de otros ocho establecimientos, en el marco de un plan destinado a fortalecer el sistema de vigilancia sanitaria y garantizar la seguridad de los productos médicos, dio cuenta Infobae.
Las inspecciones incluyeron análisis de documentación técnica y controles en planta. En ese marco, BIOTENK S.A. y LABORATORIOS SOLKOTAL S.A. recibieron la inhibición total de sus actividades. En ambos casos se detectaron graves falencias, como la ausencia de áreas de farmacovigilancia, falta de personal calificado, deficiencias en los sistemas de calidad y en el mantenimiento de instalaciones y equipos.
Además, en el caso de Solkotal, se dispuso el retiro del mercado de todos los lotes de inyectables fabricados para otra firma previamente inhibida, debido a la reincidencia en incumplimientos y al no respeto de los compromisos asumidos ante el organismo de control.
Por último, los ocho establecimientos a los que se les retiró la habilitación son: Droguería Eurofarma S.A., Jacobo David Sapoznikow, PAR SOL Laboratorios S.A., Spedrog Caillon S.A.I.C., Laboratorios Apolo S.A., Lab. Factory Solution S.A., Laboratorio Redia S.A. y Lemax Laboratorios S.R.L., debido a la inactividad productiva y la ausencia de responsables técnicos, causales de cancelación inmediata según la normativa vigente.