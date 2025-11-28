Advierten por tormentas para Entre Ríos y otras provincias: pronostican fenómenos severos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas amarillas y naranjas vigentes para 18 provincias, anticipando el desarrollo de tormentas de variada intensidad durante el fin de semana, marcando el fin de noviembre.

Si bien ya se han registrado episodios moderados a fuertes en áreas de Córdoba, Santa Fe y sectores del noreste del país, estos fenómenos fueron aún aislados en su distribución espacial.

La combinación de calor, humedad y un marcado forzante dinámico favorece el desarrollo de tormentas de magnitud significativa, demandando especial atención a los avisos a corto plazo y actualizaciones del SMN.

Las lluvias y tormentas se extenderán sobre una franja muy amplia del territorio nacional, alcanzando tanto regiones centrales como el extremo norte del país.

El pulso más intenso de esta situación se prevé entre la mañana y la tarde del domingo y eventos más adversos se darán entre la noche del sábado y la tarde del domingo. La región del Litoral aparece como el sector con mayor probabilidad de registrar fenómenos severos, seguida por sectores de Córdoba. Las características más relevantes incluyen acumulados de lluvia en períodos muy cortos, ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente y caída de granizo, favorecida por el fuerte contraste térmico de la atmósfera.

Sábado: Alerta por tormenta

El organismo emitió alerta amarilla para decenas de localidades de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Mendoza, Neuquén, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, San Juan y Chubut. Según el informe, las tormentas comenzarían a desarrollarse este sábado.

“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, advirtió el SMN en el aviso de alerta amarilla.

Alerta naranja por tormentas

En tanto, las tormentas más intensas se darán en Tucumán, Catamarca, sureste de Santiago del Estero, norte y sur de Córdoba, San Luis, este de, noreste de, este de y oeste de Río Negro, áreas que se encuentran bajo alerta naranja.

Las características más relevantes incluyen acumulados de lluvia en períodos muy cortos, ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente y caída de granizo, favorecida por el fuerte contraste térmico de la atmósfera.

Mientras que, en el aviso de alerta naranja, el SMN advierte que el área será afectada “por tormentas fuertes, localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en períodos cortos, granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada”, se indicó.

Domingo: Alerta por tormenta

En el aviso de alerta amarillo por tormentas el SMN señala que el domingo, “el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Tormentas severas

Por otra parte, el informe de alerta naranja del SMN sostiene que “el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán provocar principalmente abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 100 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.

¿Cómo seguirá en la próxima semana?

Tras el pasaje del sistema frontal durante el domingo, el ingreso de una masa de aire más fría provocará un descenso marcado de las temperaturas, advirtieron los especialistas de Meteored. Se espera que entre la tarde del lunes y las primeras horas del martes, el viento rote nuevamente al sector norte, favoreciendo un rápido retorno del aire cálido.

Durante la primera semana de diciembre volverán a observarse valores térmicos elevados en gran parte del territorio nacional. La estabilidad dominará las condiciones generales, permitiendo una recuperación veloz de la temperatura y dejando atrás el breve descenso posterior al evento de tormentas.