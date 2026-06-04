Alerta por el picudo rojo: temen daños en las palmeras del Parque El Palmar

La aparición del picudo rojo en Argentina encendió las alarmas entre especialistas, organismos de control y autoridades ambientales debido al riesgo que representa para las palmeras. La preocupación es especialmente fuerte en Entre Ríos, donde la palmera yatay fue declarada Monumento Natural Provincial y constituye uno de los principales símbolos naturales de la provincia.

El insecto, originario de Asia, fue detectado en Uruguay en 2022 y recientemente se identificaron ejemplares en la isla Martín García, en la provincia de Buenos Aires. A partir de ese hallazgo, el Senasa reforzó las medidas de vigilancia y monitoreo para evitar su dispersión hacia zonas sensibles del litoral argentino.

La principal inquietud se centra en el Parque Nacional El Palmar, uno de los espacios naturales más emblemáticos del país. Allí se conservan más de 8.200 hectáreas de palmares, principalmente de yatay, una especie con una distribución limitada en la región.

Por qué preocupa el avance del insecto

El picudo rojo deposita sus huevos en las palmeras y sus larvas se desarrollan en el interior de la planta. Durante ese proceso destruyen tejidos vitales hasta provocar daños irreversibles.

Los especialistas advierten que cuando una palmera presenta síntomas visibles de infestación, generalmente ya no tiene posibilidad de recuperación. En esos casos, la única alternativa es extraerla y destruirla para evitar la propagación del insecto.

Palmar de Colón.

Desde la Dirección de Áreas Protegidas de Entre Ríos remarcaron que la palmera yatay constituye un elemento central de la identidad provincial. Además de su valor ecológico, forma parte de la imagen turística de la provincia y está presente en gran parte de las campañas de promoción del territorio entrerriano.

Las medidas preventivas en Entre Ríos

Ante la amenaza del picudo rojo, organismos nacionales y provinciales implementaron un protocolo de vigilancia que incluye monitoreos terrestres, controles en zonas fronterizas y relevamientos mediante drones.

También se habilitaron mecanismos para la recepción de denuncias y muestras sospechosas. Incluso, Senasa puso en funcionamiento un laboratorio en Chajarí para agilizar el análisis de posibles casos.

Por el momento, las autoridades remarcan que el picudo rojo todavía no fue detectado en Entre Ríos. Sin embargo, la cercanía geográfica con Uruguay y la aparición de ejemplares en territorio argentino mantienen en alerta a quienes trabajan en la conservación de las palmeras.

Los especialistas coinciden en que la detección temprana será clave para evitar que la plaga se expanda. De llegar a afectar masivamente a las palmeras yatay, el impacto podría extenderse más allá del aspecto ambiental y alcanzar a uno de los patrimonios naturales más reconocidos de Entre Ríos.