 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Pronóstico del tiempo

Alerta amarilla por tormentas para este domingo en el sur entrerriano

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que durante la mañana del domingo se registrarían tormentas de variada intensidad en varios departamentos de Entre Ríos, con lluvias abundantes, ráfagas fuertes y posible caída de granizo.

17 de Enero de 2026
Alerta amarilla por tormentas para el sur entrerriano
Alerta amarilla por tormentas para el sur entrerriano Foto: archivo / ilustrativa

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que durante la mañana del domingo se registrarían tormentas de variada intensidad en varios departamentos de Entre Ríos, con lluvias abundantes, ráfagas fuertes y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que rige para la mañana de este domingo en el sur de la provincia de Entre Ríos, ante la previsión de condiciones climáticas adversas.

 

De acuerdo al informe oficial, el área alcanzada por el aviso incluye a los departamentos Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Victoria y Gualeguay, donde se esperan tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Alerta amarilla por tormentas para este domingo en el sur entrerriano (captura SMN)
Alerta amarilla por tormentas para este domingo en el sur entrerriano (captura SMN)

Según precisó el organismo, los fenómenos estarán acompañados por intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que pudieron superar los 70 kilómetros por hora, ocasional caída de granizo y abundante precipitación en cortos períodos de tiempo.

 

En cuanto a los valores de lluvia, el SMN indicó que se estiman acumulados de entre 40 y 70 milímetros, aunque no se descarta que esos registros pudieran ser superados de manera puntual en algunos sectores.

 

Ante este escenario, se recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas y tomar las precauciones necesarias para reducir riesgos, especialmente en zonas vulnerables a anegamientos.

Temas:

Servicio Meteorológico Nacional pronóstico del tiempo alerta amarilla por tormentas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso