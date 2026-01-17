El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que rige para la mañana de este domingo en el sur de la provincia de Entre Ríos, ante la previsión de condiciones climáticas adversas.

De acuerdo al informe oficial, el área alcanzada por el aviso incluye a los departamentos Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Victoria y Gualeguay, donde se esperan tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Alerta amarilla por tormentas para este domingo en el sur entrerriano (captura SMN)

Según precisó el organismo, los fenómenos estarán acompañados por intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que pudieron superar los 70 kilómetros por hora, ocasional caída de granizo y abundante precipitación en cortos períodos de tiempo.

En cuanto a los valores de lluvia, el SMN indicó que se estiman acumulados de entre 40 y 70 milímetros, aunque no se descarta que esos registros pudieran ser superados de manera puntual en algunos sectores.

Ante este escenario, se recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas y tomar las precauciones necesarias para reducir riesgos, especialmente en zonas vulnerables a anegamientos.