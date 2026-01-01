 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Una localidad entrerriana registró una de las alcoholemias más altas del país en Año Nuevo

1 de Enero de 2026
Operativos de la ANSV por Año Nuevo
Operativos de la ANSV por Año Nuevo

Durante los controles realizados en la madrugada de Año Nuevo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial fiscalizó más de 5.500 vehículos y detectó 96 conductores con alcoholemia positiva, uno de estos en la localidad entrerriana de Gualeguaychú.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) realizó controles especiales durante la madrugada del 1° de enero en el marco de las celebraciones de Año Nuevo y el incremento del tránsito en rutas y accesos. Como resultado del operativo federal, se fiscalizaron 5.557 vehículos y se detectaron 96 casos de alcoholemia positiva en distintos puntos del país.

Según el balance oficial, además de los resultados positivos de alcoholemia, se labraron 129 actas de infracción y se efectuaron 83 retenciones de licencias de conducir. Los conductores que dieron positivo fueron apartados de la vía pública conforme a la normativa vigente.

 

Los controles se desarrollaron en 39 puntos del territorio nacional, en coordinación con jurisdicciones provinciales y fuerzas locales, especialmente en tramos con mayor flujo vehicular por el inicio del período estival.

 

Resultados de las fiscalizaciones

 

Durante los operativos, el personal de la ANSV también verificó la documentación obligatoria, el uso del cinturón de seguridad y del casco, y la correcta colocación de las patentes. Desde el organismo se informó que este tipo de controles continuaron durante el resto de la jornada del 1° de enero.

 

En relación con los niveles de alcohol detectados, el valor más alto registrado fue de 2,23 gramos de alcohol por litro de sangre, en un control realizado en Zárate, provincia de Buenos Aires.

Alcoholemias más altas registradas

 

De acuerdo con el detalle difundido por la ANSV, los casos con mayores registros de alcoholemia fueron los siguientes:

-2,23 g/l en Zárate, provincia de Buenos Aires

-1,67 g/l en Olivera, provincia de Buenos Aires

-1,61 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos

-1,52 g/l en Villa La Angostura, Neuquén

-1,29 g/l en Las Grutas, Río Negro

 

Desde la ANSV indicaron que el alcohol al volante es uno de los principales factores asociados a la siniestralidad vial y que los controles permanentes buscan detectar e intervenir conductas que ponen en riesgo la seguridad en la vía pública.

