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Investigan la aparición de pingüinos muertos en Chubut y Santa Cruz

Hasta que no se confirme la causa de muerte, solicitaron a los vecinos no acercarse a los animales ni dejar a sus mascotas sueltas. Las autoridades destacan que el aviso “es necesario para ser precavidos y cautelosos”.

4 de Junio de 2026
Pingüinos muertos fueron hallados en las playas
Pingüinos muertos fueron hallados en las playas

Hasta que no se confirme la causa de muerte, solicitaron a los vecinos no acercarse a los animales ni dejar a sus mascotas sueltas. Las autoridades destacan que el aviso “es necesario para ser precavidos y cautelosos”.

Hay alarma y preocupación en las provincias de Chubut y Santa Cruz ante la aparición de pingüinos muertos en las playas, por lo que el Centro Ambiental de Apoyo a la Ciencia y Ecología (Cadace) sacó un comunicado en sus redes sociales en el que confirma los hallazgos y las medidas a tomar.

 

“Recibimos la denuncia antes del mediodía (miércoles), de pingüinos muertos recientemente en la costa de Caleta Olivia y playas aledañas. En la ciudad de Comodoro Rivadavia también se detectaron casos”, destaca el escrito.

 

Debido a las diversas denuncias, se puso en conocimiento al Consejo Agrario Provincial, Dirección de Fauna de la Provincia, SENASA e intendente de la localidad, ante la activación de Protocolo de Gripe Aviar.

 

“Este proceder es preventivo, por lo que hasta que se confirme, solicitamos a los vecinos que pasean por la playa, evitar acercarse a aves muertas recientemente y no pasear con sus mascotas sueltas, que puedan acercarse a olfatear o morder alguna ave muerta que se encuentre en el lugar y a los pescadores, hacerlo observando antes a los alrededores”, detallaron.

 

Asimismo, si algún vecino encuentra un ave muerta, solicitan tomar una foto con zoom, y enviarla junto con la ubicación del lugar (de Google Maps) a Fundación Cadace.

 

Las autoridades destacan que el aviso “es necesario para ser precavidos y cautelosos”, debido a que la hipótesis principal se relaciona con gripe aviar u otro factor grave que provoca las muertes.

Temas:

Animales Muertos Senasa Santa Cruz Chubut
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