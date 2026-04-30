Advierten por estafa con supuestas notificaciones judiciales en Gualeguaychú

La Sala Segunda Laboral de Gualeguaychú emitió una advertencia por una posible estafa vinculada a la circulación de falsas “intimaciones electrónicas”, dirigidas principalmente a personas adultas mayores.

Según informaron desde el ámbito judicial, la alerta surgió a partir de consultas recibidas en distintos juzgados de la jurisdicción, donde se detectó la presencia de mensajes que simulan notificaciones oficiales.

Las comunicaciones fraudulentas forman parte de una maniobra de estafa que busca engañar a los destinatarios mediante el uso de supuestas citaciones o expedientes laborales inexistentes.

Cómo es la modalidad

De acuerdo a lo señalado, los mensajes aparentan provenir de organismos como un “Tribunal Regional del Trabajo” o un “Juzgado del Trabajo”, entidades que no existen en el sistema judicial.

Estas falsas notificaciones incluyen enlaces que redirigen a sitios que simulan expedientes judiciales en trámite, con el objetivo de obtener datos personales o generar algún tipo de acceso indebido.

Desde la Sala Segunda Laboral indicaron que este tipo de comunicaciones constituye una modalidad de estafa que utiliza la apariencia de legitimidad para generar confianza en las víctimas.

Mail de la estafa.

Qué aclaró la Justicia

Ante esta situación, se remarcó que la Justicia laboral no realiza notificaciones a ciudadanos mediante correos electrónicos o aplicaciones de mensajería.

En casos excepcionales, estos medios pueden utilizarse únicamente con profesionales del derecho o en situaciones puntuales, debidamente justificadas.

Además, se recordó que el acceso a expedientes digitales está restringido exclusivamente a personas autorizadas, como abogados o peritos, mediante mecanismos formales.

Recomendaciones

Desde el organismo judicial recomendaron a la población no ingresar a enlaces incluidos en este tipo de mensajes y eliminar la comunicación de inmediato.

También sugirieron informar a las autoridades policiales o judiciales en caso de detectar situaciones sospechosas vinculadas a esta estafa.

Finalmente, se indicó que es importante prestar atención a comportamientos inusuales en dispositivos o cuentas personales, ya que pueden estar relacionados con intentos de fraude.