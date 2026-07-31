Actualizaron las normas del transporte de pasajeros y cargas: los principales cambios

El Gobierno nacional actualizó las reglas sobre pesos y dimensiones de los vehículos destinados al transporte de pasajeros y cargas. Los cambios entraron en vigencia este viernes mediante el Decreto 689/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La medida reemplaza el Anexo R del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito, vigente desde 1995. El nuevo texto incorpora configuraciones que no estaban contempladas y adapta los límites a los modelos desarrollados durante los últimos años.

Uno de sus principales objetivos es evitar que los tanques de GNC o las baterías reduzcan la capacidad disponible para trasladar pasajeros o mercadería. Por eso, se habilitaron mayores longitudes para algunas unidades que emplean combustibles alternativos.

Nuevas medidas para camiones y bitrenes

Los tractocamiones con semirremolque impulsados por GNC, energía eléctrica o sistemas híbridos podrán alcanzar una longitud máxima de 19,60 metros. La modificación busca compensar el espacio y el peso adicional de esas tecnologías.

En el caso de los bitrenes, se autorizaron tres configuraciones de doble articulación. Según el tipo de formación, podrán medir hasta 23,40, 26,50 o 31,25 metros.

Las unidades B2 y B3 podrán circular por la Red Vial Nacional sin solicitar un permiso especial, excepto en los tramos que sean restringidos por razones de seguridad o porque la infraestructura no soporte sus dimensiones.

Más sistemas de seguridad obligatorios

La actualización también incorpora requisitos para los vehículos cero kilómetros afectados al transporte. Entre ellos aparecen el control electrónico de estabilidad, los frenos ABS y el sistema electrónico de frenado.

La Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial deberá establecer un cronograma para exigir progresivamente estos dispositivos. En los bitrenes, su utilización será obligatoria.

La normativa también contempla la relación entre la potencia del motor, el peso transportado y la carga transmitida al pavimento. Estos parámetros buscan reducir riesgos durante la circulación y evitar daños excesivos sobre las rutas.

Transporte podrá modificar nuevamente los límites

La Secretaría de Transporte quedó facultada para adaptar el reglamento ante futuros avances tecnológicos. Podrá incorporar nuevas configuraciones, cambiar longitudes y modificar la relación permitida entre peso y potencia.

El organismo también tendrá la posibilidad de establecer plazos graduales, excepciones o prórrogas para implementar las nuevas exigencias. La norma alcanza a los servicios de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional.