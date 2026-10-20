Actualizaron las ayudas para el abordaje de consumos problemáticos: a quiénes alcanzan

Los subsidios y las becas destinados a la prevención, atención y acompañamiento de personas con consumos problemáticos aumentarán desde el 1° de noviembre de 2026. La actualización alcanza a instituciones de tratamiento, casas comunitarias y operadores de dispositivos territoriales.

Los nuevos valores contemplan diferentes modalidades de asistencia, desde tratamientos convivenciales y ambulatorios hasta espacios de alojamiento y acompañamiento comunitario. También se modificaron las becas según las tareas y la carga horaria de quienes trabajan en los dispositivos.

El Ministerio de Salud de la Nación formalizó la medida mediante las resoluciones 1457/2026, 1458/2026, 1459/2026 y 1460/2026, publicadas este martes en el Boletín Oficial, según informó Infobae.

Cuánto recibirán las instituciones de tratamiento

El Programa de Subsidios para el Abordaje Integral de Personas con Consumo Problemático de Sustancias tendrá nuevos importes diarios por persona, de acuerdo con el nivel de apoyo requerido:

Categoría A, alto nivel de apoyo: $47.385.

$47.385. Categoría B, nivel medio: $32.040.

$32.040. Categoría C, bajo nivel de apoyo: $26.073..

En las modalidades ambulatorias, el reconocimiento será de $15.683 diarios para Casa de Día de media jornada y de $21.362 para jornada completa. Los consultorios externos tendrán un valor de $6.217 por hora de prestación diaria hábil.

Subsidios para las casas comunitarias

Las Casas Comunitarias Convivenciales, destinadas al alojamiento y la contención de personas con consumos problemáticos en situación de alta vulnerabilidad social, recibirán un módulo base de $9.700.905 mensuales.

El módulo adicional y el específico se fijaron en $4.850.451 cada uno. El esquema permite reconocer hasta dos módulos adicionales por casa.

Para las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario, los montos mensuales quedaron establecidos según la complejidad de las prestaciones:

Módulo de mayor complejidad: $9.897.056.

$9.897.056. Módulo intermedio: $7.069.327.

$7.069.327. Módulo base: $4.241.665.

$4.241.665. Módulo inicial: $4.042.048.

Las becas para operadores territoriales

El Sistema de Becas Ingreso Estímulo también actualizará sus valores. Está destinado a fortalecer las tareas de prevención, atención y acompañamiento de los consumos problemáticos en los Dispositivos Territoriales Comunitarios.

La categoría A1, que comprende tareas de mayor dedicación y complejidad con 30 horas semanales, tendrá una beca de $877.500 mensuales. Para la categoría A, también de 30 horas semanales, el importe será de $568.750.

En tanto, la categoría B, correspondiente a una dedicación de 15 horas semanales, pasará a $438.750 mensuales.

Los fundamentos de la actualización

Los informes técnicos de la Subsecretaría de Atención y Acompañamiento en Materia de Drogas señalaron el aumento de los costos fijos y variables de las instituciones. También advirtieron sobre una mayor demanda de atención y la necesidad de sostener la calidad de las prestaciones.

La SEDRONAR prestó conformidad a las cuatro resoluciones. Los incrementos se financiarán con las partidas presupuestarias específicas del ejercicio correspondiente y reemplazarán los valores establecidos el año pasado.