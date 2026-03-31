Conflicto en Sindicato de la Fruta en Concordia: “Los usurpadores fueron mandados por Camejo”

“Estos usurpadores fueron mandados por el delincuente de Camejo y su banda”. Así lo expresó el asesor legal del Sindicato de Obreros de la Fruta, Alejandro Jacobi, al referirse al presunto intento de usurpación de la sede gremial en Concordia.

Jacobi relató a Concordia Policiales que tomó conocimiento de los hechos a primera hora de la mañana tras un llamado del interventor Iván Amaro, quien le informaba que “un grupo de personas había irrumpido en forma violenta en el sindicato y que habían ingresado unas 13 personas entre mujeres y hombres”. De hecho, subrayó que “entre ellos estaba el tesorero Rodrigo Monzón y su hermano Adrián Monzón, que eran de la ex comisión directiva”.

En ese marco, sostuvo que tras tomar conocimiento de la situación se dirigió al lugar y realizaron la denuncia correspondiente “por usurpación, privación ilegítima de la libertad y violación de domicilio”.

Jacobi también se refirió a la situación que atravesó el cuidador del edificio durante el episodio, al mencionar que “se encontraba durmiendo en el sindicato y lo amenazaron”, decir, “lo insultaban y no lo dejaban salir, por lo que fue él quien llamó a la policía”.

Asimismo, el letrado apuntó contra el sector del exconductor del gremio, al afirmar que “estos usurpadores fueron mandados por el delincuente de Camejo y su banda”.

Por otra parte, Jacobi recordó que el conflicto sindical se arrastra desde “el 28 de diciembre del año, cuando tomamos posesión del sindicato y desde entonces se iniciaron distintas presentaciones judiciales”.

En ese sentido, agregó que las decisiones judiciales respaldaron la intervención vigente, al remarcar que “presentaron recursos ante la Cámara Nacional del Trabajo y también ante la Corte, pero fueron rechazados, reconociéndose la legitimidad de la intervención”.

Finalmente, Jacobi sostuvo que tras el operativo policial la sede volvió a funcionar con normalidad, al señalar que “el sindicato está activo nuevamente y ya estamos trabajando para avanzar en las próximas paritarias”.

Sobre el conflicto

Cabe recordar que en octubre del 2025, el juez de Garantías, Mauricio Guerrero, resolvió elevar a juicio una causa contra Camejo por los delitos de suministro ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de fuego.

La causa se vincula a que el dirigente habría entregado un arma a un joven identificado como Kevin Guardia, quien posteriormente se quitó la vida y al momento del hecho se encontraba trabajando como sereno en la vivienda del sindicalista.

No obstante, Camejo nunca fue imputado por la muerte del joven, sino únicamente por los delitos relacionados con el suministro y la tenencia ilegal del arma.

El juicio contra Camejo está a la espera de que la Oficina de Gestión de Audiencias fije la fecha en la que se llevará a cabo el debate oral y público.