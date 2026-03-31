Desde este miércoles estarán disponibles los fondos de las tarjetas sociales de Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos informó que este miércoles 1 de abril se acreditarán los fondos de las tarjetas sociales, en el marco de los programas de asistencia alimentaria destinados a familias en situación de vulnerabilidad.

La medida fue comunicada por la Secretaría de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano, que detalló que los saldos estarán disponibles a partir de las 8:30 en las cuentas correspondientes.

De esta manera, las tarjetas sociales permitirán nuevamente el acceso a recursos económicos destinados a la compra de alimentos y productos esenciales.

Alcance del programa y beneficiarios

Desde la Dirección de Políticas Alimentarias se indicó que la acreditación incluye la tarjeta provincial de Riesgo Social y sus complementos, entre ellos los programas de Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores.

Estos dispositivos forman parte de una política pública orientada a garantizar el acceso a la alimentación en sectores que no cuentan con ingresos estables.

Acreditación de Tarjetas Sociales.

El sistema de tarjetas sociales funciona a través de una prestación económica mensual que se deposita en una tarjeta de débito, con montos que no son acumulables.

Requisitos y modalidad de acceso

El beneficio está destinado a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y que tengan domicilio en la provincia de Entre Ríos.

Para acceder al programa, es necesario realizar un informe socioeconómico a través de las áreas sociales de municipios o juntas de gobierno, junto con la presentación de documentación personal.

Las tarjetas sociales se otorgan tras la evaluación de cada caso y forman parte de programas que se renuevan periódicamente, sin un plazo específico para iniciar el trámite.

El esquema busca sostener la asistencia alimentaria en los sectores más afectados, a través de un mecanismo que permite canalizar los recursos de manera directa.