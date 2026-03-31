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Política Asistencia social

Desde este miércoles estarán disponibles los fondos de las tarjetas sociales de Entre Ríos

El Ministerio de Desarrollo Humano informó que los saldos estarán disponibles desde las 8:30 en las cuentas vinculadas al programa alimentario destinado a familias en situación de vulnerabilidad social.

31 de Marzo de 2026
Tarjeta social.
Tarjeta social.

El Ministerio de Desarrollo Humano informó que los saldos estarán disponibles desde las 8:30 en las cuentas vinculadas al programa alimentario destinado a familias en situación de vulnerabilidad social.

El Gobierno de Entre Ríos informó que este miércoles 1 de abril se acreditarán los fondos de las tarjetas sociales, en el marco de los programas de asistencia alimentaria destinados a familias en situación de vulnerabilidad.

 

La medida fue comunicada por la Secretaría de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano, que detalló que los saldos estarán disponibles a partir de las 8:30 en las cuentas correspondientes.

 

De esta manera, las tarjetas sociales permitirán nuevamente el acceso a recursos económicos destinados a la compra de alimentos y productos esenciales.

 

Alcance del programa y beneficiarios

 

Desde la Dirección de Políticas Alimentarias se indicó que la acreditación incluye la tarjeta provincial de Riesgo Social y sus complementos, entre ellos los programas de Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores.

 

Estos dispositivos forman parte de una política pública orientada a garantizar el acceso a la alimentación en sectores que no cuentan con ingresos estables.

 

Acreditaci&oacute;n de Tarjetas Sociales.
Acreditación de Tarjetas Sociales.

 

El sistema de tarjetas sociales funciona a través de una prestación económica mensual que se deposita en una tarjeta de débito, con montos que no son acumulables.

 

Requisitos y modalidad de acceso

 

El beneficio está destinado a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y que tengan domicilio en la provincia de Entre Ríos.

 

Para acceder al programa, es necesario realizar un informe socioeconómico a través de las áreas sociales de municipios o juntas de gobierno, junto con la presentación de documentación personal.

 

 

Las tarjetas sociales se otorgan tras la evaluación de cada caso y forman parte de programas que se renuevan periódicamente, sin un plazo específico para iniciar el trámite.

 

El esquema busca sostener la asistencia alimentaria en los sectores más afectados, a través de un mecanismo que permite canalizar los recursos de manera directa.

Temas:

Ministerio de Desarrollo Humano Gobierno de Entre Ríos tarjeta social
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