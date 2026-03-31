Ahorristas compraron 7.800 millones de dólares en cuatro meses

En el mes de febrero y con el dólar en baja, 1,5 millones de personas realizaron compras brutas de dólares por US$ 2.368 millones y 718.000 efectuaron ventas brutas por US$ 280 millones. De esa manera, la compra neta de divisas por los ahorristas fue de US$ 2.088 millones.

El dato publicado por el Banco Central muestra cierta moderación respecto de enero, cuando 1,6 millones de personas humanas compraron dólares-billetes por US$ 2.613 millones y 730.000 vendieron por US$ 410 millones, con una compra neta de US$ 2.203 millones.

El 2026 comenzó con compras netas por encima de noviembre y diciembre, meses con US$ 1.088 millones y US$ 1.709 millones, respectivamente. Si se suman las compras netas de billetes y por transferencias de divisas "sin fines específicos" (formación de activos externos), la salida de divisas del sector privado alcanzó un total de US$ 7.802 millones entre noviembre y febrero, después de las elecciones legislativas de octubre, en las que ganó Javier Milei.

Entre noviembre y febrero el dólar se fue moviendo a la baja: pasó de $ 1.500 a $ 1.400, mientras la inflación fue moviéndose al alza y pasó de 2,5% a 2,9%.

Sin embargo, los datos de compra de divisas de los últimos meses están muy por debajo de los niveles preelectorales. En septiembre y octubre de 2025, cuando se preveía que si el gobierno hacia una mala elección habría fuentes movimientos en el tipo de cambio, la dolarización era mucho más alta.

En octubre de 2025 compraron dólares 1,6 millones de personas, mientras que 784.000 vendieron billetes durante el mes electoral. Así, las compras sumaron US$ 4.669 millones y las ventas totalizaron en US$ 473 millones. Esta cifra se ubicó por debajo de los valores registrados en septiembre, cuando más de un millón de argentinos hicieron compras en el sistema financiero por un total de US$ 5.080 millones.

La dolarización se aceleró en abril del año pasado con el levantamiento parcial del cepo cambiario. Ese mes, la compra de divisas llegó a US$ 2.048 millones. En mayo la cifra fue de US$ 2.262 millones, en junio sumó US$ 2.416 millones, en julio registró US$ 3.408 millones y en agosto totalizó US$ 2.422 millones.

En todo el 2025, registraron un récord neto de compra de US$ 32.340 millones, el más alto desde el inicio de la serie del Banco Central en 2003, lo que fue cubierto con el excedente comercial y la deuda tomada en el exterior.

En febrero, a pesar del superávit comercial por US$ 1.959 millones (producto de exportaciones de US$ 6.007 millones menos importaciones de US$ 4.048 millones), la cuenta corriente del balance cambiario registró un déficit de US$ 115 millones.

Ese resultado negativo (bastante menor al de enero, de US$ 919 millones) se debió al pago de intereses de deuda externa por US$ 1.225 millones y utilidades y dividendos y otras rentas giradas al exterior por US$ 97 millones.

La cancelación neta de intereses contempló U$S 103 millones con organismos internacionales, US$ 392 millones por el sector privado y US$ 786 millones en pagos al FMI, de acuerdo a lo señalado por Clarín.

En tanto, la cuenta servicios registró un déficit de US$ 741 millones en febrero por los egresos netos en concepto de consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (U$S 649 millones), de “Otros servicios” (US$ 335 millones) y de “Fletes y seguros” por US$ 115 millones. Los mismos fueron parcialmente compensados por los ingresos netos en concepto de servicios empresariales profesionales y técnicos por US$ 357 millones.

Por otro lado, las reservas internacionales del BCRA aumentaron US$ 1.063 millones en febrero por varios factores:

1) Las compras de moneda extranjera en el mercado de cambios por parte del BCRA por US$ 1.557 millones.

2) El aumento de la cotización en dólares estadounidenses de los activos que componen las reservas por US$ 968 millones.

3) El ingreso por la emisión de títulos del Gobierno Nacional por US$ 251 millones.

4) Estos movimientos fueron parcialmente compensados por la cancelación de intereses y cargos con el FMI por US$ 834 millones.

5) Los egresos netos por operaciones con bancos internacionales por US$ 321 millones.

6) La caída de las tenencias en moneda extranjera de las entidades en el BCRA por US$ 287 millones.

7) Los pagos netos de capital e intereses a organismos internacionales por US$ 189 millones.

8) Los pagos netos efectuados por el BCRA por US$ 32 millones.