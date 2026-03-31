Autorizan suba en el transporte eléctrico y podría impactar en la tarifa de luz

Aumenta un componente de la energía que impactaría en las boletas

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) autorizó una suba en el transporte eléctrico que podría impactar en la tarifa de luz desde abril, tras aprobar un incremento del 1,61% en los valores del servicio, en el marco de la emergencia energética vigente y del proceso de actualización de precios del sector.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución 180/2026, firmada el 30 de marzo, y responde a instrucciones del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía, que plantearon la continuidad del proceso de recomposición tarifaria iniciado tras la declaración de emergencia del sistema energético en diciembre de 2023.

Según se detalla en la norma, el ajuste surge de la aplicación de un mecanismo de actualización que contempla la evolución de índices económicos oficiales, con el objetivo de mantener los valores del servicio en términos reales durante el período tarifario de cinco años.

Cómo se calculó el incremento

El incremento aprobado se determinó a partir de la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicados por el INDEC. Para febrero de 2026, estos indicadores registraron subas del 0,98% y 2,90%, respectivamente.

En base a la fórmula establecida —que pondera un 67% el IPIM y un 33% el IPC—, el ajuste final resultó en un aumento del 1,61% sobre los valores horarios y mensuales del servicio de transporte de energía eléctrica.

La actualización alcanza a la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión (Transener S.A.), e incluye tanto la remuneración por el servicio como el Promedio de las Sanciones Mensuales Históricas aplicadas a la empresa.

Contexto de emergencia energética

La medida se inscribe dentro de la emergencia del sector energético nacional, que abarca los segmentos de generación, transporte y distribución de electricidad bajo jurisdicción federal. Esta situación fue declarada a fines de 2023 y prorrogada en sucesivas oportunidades hasta julio de 2026.

Desde el Gobierno nacional sostuvieron que resulta “imperioso” continuar con la corrección de los precios relativos de la economía, lo que incluye las tarifas energéticas, con el objetivo de recomponer el funcionamiento del sistema eléctrico.

En ese marco, el ENRE aplicó los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales y los lineamientos definidos por las autoridades económicas, avanzando en una política de actualización gradual de los valores del sector.

Alcance de la resolución

La resolución establece los nuevos valores horarios y mensuales para el equipamiento regulado de la transportista, que comenzarán a regir desde abril, junto con la actualización de las sanciones históricas aplicadas a la empresa.

Además, se dispuso la notificación de la medida a las principales entidades del sector eléctrico, incluyendo asociaciones de generadores, transportistas, distribuidores y grandes usuarios, así como a la administradora del mercado mayorista eléctrico.