Aprueban nuevos cuadros tarifarios de gas con subas desde abril

El ENARGAS autorizó nuevas tarifas para el servicio de gas que regirán desde el 1° de abril. Incluyen actualización de precios, aplicación de subsidios y un nuevo tramo de aumentos mensuales.
A partir del 1° de abril, entrarán en vigencia las nuevas tarifas de gas en todo el país. La medida se da en el contexto del esquema de racionamiento de los subsidios que la administración nacional puso en marcha en enero.
La suba quedó plasmada a través de una serie de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicadas este lunes en el Boletín Oficial, donde detallan cómo se implementará la suba, de acuerdo a cada empresa que brinda el servicio en las distintas regiones del país.
La normativa establece que, en su facturación, las licenciatarias deberán “reflejar el Precio Anual Uniforme (PAU) y, en los casos que corresponda, las bonificaciones establecidas en el marco del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados(SEF).
En ese sentido, remarca que las empresas tendrán que hacerse eco de los dispuesto en el artículo 11 del decreto N.° 943/25, que señala que “en el caso del gas natural, a partir de la implementación del régimen SEF, las bonificaciones aplicarán exclusivamente sobre el costo promedio ponderado anualizado del precio que resulta del Plan Gas.Ar según lo determine la Autoridad de Aplicación .
Compañía Entrerriana de Gas
Mediante la Resolución 365/2026 el ENARGAS aprobó nuevos cuadros tarifarios para la Compañía Entrerriana de Gas. La medida comenzará a regir desde el 1° de abril y se enmarca en el proceso de actualización de precios del sector energético.
La normativa establece que los nuevos valores responden a la aplicación de criterios de actualización definidos por el Gobierno nacional y replican la metodología utilizada para las principales transportadoras del país. De esta manera, se mantiene un esquema de ajustes periódicos sobre las tarifas del servicio.
Además, se dispuso que los cuadros tarifarios de transición deberán ser publicados por la empresa en medios de amplia circulación para garantizar el acceso a la información por parte de los usuarios.
Cómo se calcula el aumento
El incremento contempla la actualización de las tarifas de transporte de gas natural, en línea con los parámetros fijados para el sector en el marco de la emergencia energética vigente desde 2023 y prorrogada en sucesivas oportunidades.
En paralelo, la medida mantiene el esquema de revisión periódica de tarifas, lo que implica que los valores seguirán ajustándose de manera regular conforme a índices establecidos por el organismo regulador.
También se prevé la aplicación de nuevas metodologías de cálculo que buscan adecuar los ingresos de las empresas prestadoras y garantizar la sostenibilidad del sistema energético.
Impacto en los usuarios
La resolución establece que las nuevas tarifas comenzarán a aplicarse en las facturas desde abril, lo que implicará un impacto directo en los usuarios del servicio.
La actualización se da en un contexto de reordenamiento del sistema energético, donde el Gobierno impulsa una reducción progresiva de subsidios y una mayor alineación de los precios con los costos reales del servicio.
En este escenario, las nuevas tarifas forman parte de un esquema más amplio que busca estabilizar el sector, aunque con efectos concretos en el bolsillo de los consumidores.
De acuerdo al anexo tarifario, se definieron los valores del transporte de gas sin impuestos, uno de los componentes clave que impactan en la factura final de los usuarios. En el caso del transporte firme, el cargo establecido es de $261,97 por metro cúbico diario de capacidad contratada, con un porcentaje de gas retenido del 0,66%.
Para el transporte interrumpible, el cuadro tarifario fijó un valor de $8.732,60 por cada 1.000 metros cúbicos, manteniendo el mismo porcentaje de gas retenido del 0,66%, correspondiente a pérdidas y consumo operativo en el sistema.
El documento también detalla el costo del servicio de intercambio y desplazamiento, que se estableció en $2.998,25 por cada 1.000 metros cúbicos transportados. Este valor se suma a otros cargos dependiendo del recorrido del gas dentro del sistema.
Según se explicó, la tarifa total del servicio se compone de la suma de los distintos tramos recorridos desde el punto de ingreso hasta el destino final, incluyendo zonas intermedias.
Estos valores corresponden exclusivamente al transporte y no incluyen impuestos ni otros componentes de la tarifa final, como distribución, precio del gas en origen o cargos adicionales.
El nuevo cuadro tarifario para el servicio de gas by elonceweb