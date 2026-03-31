 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

El INDEC difunde este martes el índice de pobreza

Este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el índice de pobreza e indigencia correspondiente al segundo semestre del año 2025.  

31 de Marzo de 2026
Se conoce el índice de pobreza del INDEC
Se conoce el índice de pobreza del INDEC

Este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el índice de pobreza e indigencia correspondiente al segundo semestre del año 2025.  

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el índice de pobreza e indigencia del segundo semestre de 2025.

 

El mismo es de suma importancia para el Gobierno porque se trata de un dato aguardado con expectativa, ya que puede brindarle un respiro en medio de las discusiones sobre la actualidad de la economía de los argentinos.

En 2024, el índice de pobreza fue del 52,9% durante el primer semestre, lo cual fue un incremento de 12,8 puntos porcentuales con respecto a los datos de igual período de 2023 (40,1%), según informó el INDEC.

 

Asimismo, la indigencia se duplicó en un año, pasando del 9,3% en el primer semestre de 2023 al 18,1% en los primeros seis meses de 2024.

Sin embargo, en el segundo semestre de 2024 la pobreza bajó considerablemente, alcanzando al 38,1% de la población, 3,6 puntos porcentuales menos que en igual período de 2023. En el mismo sentido, la indigencia cayó 3,6 puntos por debajo del final de la gestión del Frente de Todos, ubicándose en el 8,2%.

 

La tendencia se sostuvo en el primer semestre de 2025, al registrar la pobreza una caída al 31,6%, el valor más bajo desde el segundo semes

tre de 2018 (31,5%). En tanto, la indigencia fue del 6,9%. Con este panorama, mañana se conocerán los números del segundo semestre del 2025.

Temas:

indec pobreza Indigencia
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso