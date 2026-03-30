Julián Hirschfeld detalló el estado de los servicios públicos en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
En Paraná, el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, analizó la situación de los servicios públicos, las obras en marcha y los desafíos estructurales durante su paso por el programa Quién Dice Qué.
En Paraná, el estado de los servicios públicos volvió a estar en el centro de la agenda tras la participación de Julián Hirschfeld en el programa Quién Dice Qué, donde brindó un detallado panorama sobre las políticas implementadas por el municipio. Durante la entrevista, el funcionario remarcó la intensidad del trabajo diario y el compromiso del equipo municipal frente a las múltiples demandas de la ciudad.
“La ciudad demanda muchocompromiso, no solamente mío, sino todo el equipo que trabajamos en el municipio, sobre todo en las contingencias, también en el día a día”, expresó Hirschfeld, al describir la dinámica de su área. En ese sentido, subrayó la presencia activa del Estado municipal en distintos frentes, desde el mantenimiento cotidiano hasta la respuesta ante emergencias.
Asimismo, el funcionario puso en valor la participación de Paraná en espacios de articulación federal, como el encuentro de intendentes en Rosario, donde se debatieron temas clave como la coparticipación. “Lo que la Nación le quita a través de los recursos participables a la provincia y también a los municipios claramente afecta en la calidad de servicio de los municipios”, afirmó.
Avances en iluminación y obras urbanas
Uno de los ejes centrales de la gestión en servicios públicos es el plan de alumbrado. Hirschfeld destacó que el municipio avanza con un programa integral de iluminación LED que ya alcanzó a gran parte del territorio. “Ya hemos intervenido más de 180 vecinales en la ciudad de Paraná. Vamos anillando la ciudad”, explicó.
El objetivo, según detalló, es completar el 100% de iluminación LED hacia 2026, lo que permitirá no solo mejorar la seguridad urbana, sino también optimizar el consumo energético. “Se ilumina la noche paranaense, muchos lugares donde no había directamente luz”, sostuvo el funcionario, resaltando el impacto en barrios históricamente postergados.
Además, se refirió a las tareas de bacheo, repavimentación y mantenimiento urbano que se desarrollan en simultáneo. En ese marco, destacó la incorporación de una nueva planta de asfalto en frío que permitirá agilizar las intervenciones: “Eso nos va a permitir poder aplicarlo en cualquier momento del día”.
El desafío estructural del agua
Pese a los avances, Hirschfeld reconoció que uno de los principales problemas de Paraná sigue siendo el sistema de agua potable. “Nuestra red de agua en algunos sectores de la ciudad es muy obsoleta y eso genera roturas permanentes de los caños de agua”, admitió.
En esa línea, explicó que la solución requiere un proceso sostenido en el tiempo. “Es un proceso que el municipio viene haciendo, los resultados se van a dar paulatinamente con un proceso a largo y mediano plazo”, indicó. También recordó que la caída de financiamiento nacional obligó a reformular proyectos clave.
No obstante, destacó que se están ejecutando obras con recursos propios y que ya se observan mejoras en distintos barrios.
Servicios, cercanía y planificación
El secretario también hizo hincapié en la importancia del contacto directo con los vecinos para evaluar el impacto de las políticas públicas. “La única forma de saber si eso es real es estar con los vecinos, recorrer los barrios, preguntar casa por casa si eso es real”, afirmó.
En cuanto a la recolección de residuos, aseguró que el servicio funciona correctamente, aunque reconoció la necesidad de reforzar la infraestructura. “Vamos a hacer una compra grande de contenedores también. Se queman muchos, se rompen muchos”, explicó, al tiempo que apeló a la responsabilidad ciudadana en el uso adecuado.
Finalmente, Hirschfeld sintetizó la lógica de gestión en su área, basada en la planificación y la respuesta inmediata ante emergencias. “Sabemos que los inconvenientes están, pero tenemos un esquema de trabajo, una organización”, concluyó, reafirmando el compromiso del municipio con la mejora continua de los servicios públicos en Paraná.