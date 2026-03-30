Ruta 18: avances, demoras y definiciones del Gobierno de Entre Ríos

La Ruta 18 continúa siendo una obra clave y postergada en Entre Ríos, con avances que, si bien son valorados por el Gobierno provincial, aún generan preocupación por su ritmo. Así lo expresó el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob, al referirse a la habilitación de un nuevo tramo de esta autovía estratégica.

“Es mucho más lento de lo que los entrerrianos pensábamos porque cuando comenzó hace más de 15 años la obra. Paulatinamente, vamos avanzando hacia concretar una autovía importante porque atraviesa de costa a costa toda la provincia, uniendo dos de las localidades más importantes como Concordia y Paraná”, manifestó.

En ese sentido, detalló el estado actual de los trabajos y los sectores que restan completar: “Este tramo son 30 kilómetros, es de Paso de la Laguna hasta casi el departamento Paraná. Es poco lo que queda para enlazar con el departamento Paraná, ahí en Las Tunas. Sería en uno de los últimos tramos”.

Foto: Elonce.

Una obra atravesada por la urgencia social

Más allá de lo técnico, el funcionario puso el foco en el impacto humano que ha tenido la demora en la finalización de la Ruta 18, al señalar las consecuencias de los siniestros viales ocurridos en ese corredor.

“Hay muchas familias destruidas por esa ruta. Hay mucha gente que ha perdido padres, hermanos, hijos. Eso es muy triste y es lo que nos debería interpelar como funcionarios públicos. En este tema puntualmente, que no es ámbito de competencia nuestro –es una ruta nacional- y el ejecutor de la obra es la Dirección Nacional de Vialidad, rescato la insistencia, el esfuerzo y el empeño de nuestro gobernador con esa capacidad superior que tiene para negociar estas relaciones con el Gobierno nacional, aun cuando disienta con algunas cosas. Uno intenta estar a la altura de lo que la sociedad nos exige. A la sociedad no le interesa a quién vamos a votar en interna, a quién vamos a hacer frente en las próximas elecciones. Lo que la sociedad quiere es no inundarse cuando llueve, poder llegar a destino sin poner en riesgo la vida y los funcionarios teníamos que aplicar los recursos públicos en función de eso”, puntualizó.

En esa línea, remarcó la responsabilidad de la gestión pública frente a las demandas sociales: “Nosotros tenemos que rendir cuentas ante cualquier ciudadano”.

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Gestión, ordenamiento y desafíos

Jacob también hizo un balance sobre el estado de la administración al inicio de la gestión y las acciones implementadas desde entonces para reorganizar el área de infraestructura.

“Es un proceso que continúa, no implica un ministerio sino a todo un gobierno. Vuelvo a la decisión política y la decisión del gobernador. Tengo que ser honesto con los televidentes. Encontramos desorden en la administración pública. Nosotros desde el día uno nos hicimos cargo y no buscamos en el pasado la responsabilidad para no tratar de resolver. Seguramente, con errores, hemos encaminado la cosa y hemos realizado cierto ordenamiento de la infraestructura, pero trabajando horizontalmente en el gobierno. La tarea que viene realizando Fabián Boleas en el ministerio de Economía no le envidio nada. Con un Estado sobredimensionado, poco eficiente y con pocos recursos –no solamente financieros, sino tecnológicos, quienes venimos de un concepto de profesionalizar la gestión pública pensamos en que hay que introducir tecnología en la gestión”, indicó.

Además, destacó el rol del Estado como motor del desarrollo: “Estamos convencidos de que el Estado debe tomar un rol activo en materia de infraestructura porque es la condición para el desarrollo de la economía y la sociedad entrerriana. A partir de tener buena infraestructura logística para comerciar bienes y riquezas y también tener buena infraestructura humana, a través de la educación y la salud, que son los tres puntos que el gobernador ha priorizado en materia de obras públicas: las rutas, los caminos de la producción, las escuelas y los hospitales”.

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Contexto político y mirada social

El ministro también se refirió a la situación social y a la necesidad de abordar los conflictos con empatía: “Es necesario tener una actitud empática con el que la pasa mal. Nosotros sabemos perfectamente que los docentes y la policía la pasa mal. No vale la pena pelearse y decir la culpa es de tal, sino entre todos hacer lo que debemos hacer para encontrar soluciones”.

Por otro lado, abordó el reciente encuentro del radicalismo en Villa Elisa y la participación de referentes políticos de otras provincias. “Fue invitado a partir del vínculo de vecindad que tenemos con Corrientes y el conocimiento que tiene con la gente del intendente Azcué de Concordia y otras unidades partidarias. Darío (Schneider) lo conoce, Fabián Boleas fue funcionario de Rentas de la provincia de Corrientes”.

Finalmente, destacó el sentido del encuentro y el contexto político actual: “(El encuentro) sirvió para rendir cuentas porque nosotros tenemos que rendir cuentas en todo momento y en todo lugar. Los militantes radicales muchas veces nos reclaman por algunas posturas que uno adopta, pero las ideas como los partidos políticos son dinámicos y deben adaptarse a los tiempos que corren. Sin dudas, estamos transitando un tiempo de aguas borrascosas. En Argentina, nos debemos adaptar a que la realidad está partida en dos, la división es clara. Los radicales nos enorgullecemos de ser un partido humanista que pone a la persona humana en el centro de su acción política, pero además nos enorgullecemos de ser los defensores de la institucionalidad. Es todo lo que el populismo no quiere”.