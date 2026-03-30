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Política Consejo de la Magistratura

Entre Ríos retoma los concursos judiciales y suma nuevas convocatorias

El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos dispuso retomar los procesos de selección que estaban interrumpidos, con el objetivo de normalizar la cobertura de cargos y fortalecer el sistema judicial provincial.

30 de Marzo de 2026
Entre Ríos retoma los concursos judiciales.
Entre Ríos retoma los concursos judiciales. Foto: (GPER).

El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos dispuso retomar los procesos de selección que estaban interrumpidos, con el objetivo de normalizar la cobertura de cargos y fortalecer el sistema judicial provincial.

Entre Ríos retoma los concursos judiciales. El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos dispuso retomar los procesos de selección que estaban interrumpidos, con el objetivo de normalizar la cobertura de cargos y fortalecer el sistema judicial provincial.

 

La decisión no solo implica la continuidad de los concursos en marcha, sino que introduce mecanismos de flexibilidad para garantizar la equidad y la excelencia de los aspirantes. Los postulantes ya inscritos tendrán la posibilidad de actualizar sus antecedentes curriculares. Asimismo, se habilitará la inscripción de nuevos participantes, siempre bajo el marco de la normativa vigente.

 

En esta línea, el organismo anunció la convocatoria a reuniones de labor técnica. El objetivo de estos encuentros será debatir y definir nuevos criterios de evaluación para las futuras convocatorias, buscando adaptar los procesos de selección a las demandas actuales de la sociedad y la comunidad jurídica.

Temas:

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