San Benito: el intendente Ariel Voeffray anunció obras clave para la ciudad

REDACCIÓN ELONCE
En San Benito, el intendente Ariel Voeffray presentó un ambicioso plan de obras de iluminación, gas y cloacas durante su participación en el programa Quién Dice Qué, destacando el impacto en la calidad de vida de los vecinos.
En San Benito, el intendente Ariel Voeffray dio a conocer una serie de obras estratégicas que buscan mejorar la infraestructura urbana y los servicios básicos. Durante su paso por el programa Quién Dice Qué, el jefe comunal remarcó la importancia de avanzar en proyectos que atiendan necesidades históricas de la ciudad. “Estamos con el equipo y todos los chicos del municipio para mejorarle la vida a la gente y a los ciudadanos de San Benito”, afirmó.
Uno de los ejes principales es el plan de iluminación pública. Voeffray recordó que el año pasado se concretaron avances significativos: “El año pasado hicimos 44 cuadras nuevas con columnas y LED nueva”. En esa línea, adelantó la incorporación de 475 nuevas luminarias, priorizando sectores que aún no cuentan con este servicio esencial.
El intendente subrayó que el objetivo es optimizar recursos sin dejar de ampliar la cobertura: “La prioridad es llegar a lugares que no todavía no tienen iluminación”. De esta manera, el municipio apunta a mejorar la seguridad y la calidad de vida en distintos barrios.
Expansión de servicios básicos
Otro anuncio relevante fue el proyecto de extensión de la red de gas natural, que permitirá llegar a nuevas zonas de San Benito. Según explicó Voeffray, la iniciativa contempla unos 8.000 metros lineales de obra, beneficiando a aproximadamente 42 manzanas.
El financiamiento representa uno de los desafíos principales. El intendente detalló: "De esta obra que sería llevar el gas natural a 42 nuevas manzanas en San Benito, el 70% sería financiado por el municipio”. En este sentido, también señaló que se trabaja en mecanismos para facilitar el pago a los vecinos: “Financiamos al frentista, obviamente nosotros tenemos que volver esa plata a provincia”.
A su vez, se avanza en un proyecto clave en materia sanitaria: la construcción de una estación de elevación cloacal. Esta obra permitiría ampliar significativamente la cobertura del servicio: “Lo que haría eso es pasar de un 37% que tiene cloaca en San Benito a un 53%”.
Impulso a la economía local y vida comunitaria
Más allá de la obra pública, Voeffray destacó el crecimiento del ecosistema emprendedor en la ciudad. “Arrancamos con 120 y estamos hablando de 400 emprendedores”, señaló, evidenciando el impacto de las políticas municipales orientadas a generar oportunidades económicas.
Finalmente, el intendente anticipó una agenda cargada de actividades por el aniversario de la ciudad, con eventos culturales, ferias y espectáculos musicales. “Vamos a tener emprendedores, actividades, una banda de música para que todo sea una gran jornada”, adelantó, reafirmando el compromiso de seguir impulsando el desarrollo integral de San Benito.