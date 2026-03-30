Con el eje en el transporte de colectivo de Paraná, se realizó la Asamblea Ciudadana Vecinalista

REDACCIÓN ELONCE
La Asamblea Ciudadana Vecinalista volvió a reunirse en Paraná con eje en el transporte urbano, donde vecinos y autoridades analizaron reclamos y posibles mejoras.
La Asamblea Ciudadana Vecinalista volvió a poner en agenda el transporte urbano en Paraná, en un encuentro que reunió a vecinos, funcionarios y referentes barriales para debatir problemáticas y avanzar en posibles soluciones. El eje principal estuvo centrado en el servicio de colectivos, su funcionamiento actual y las demandas de los usuarios.
“Con la presencia del secretario de Transporte de la Municipalidad Kevin Bolzán, siempre esté contestando tratando de aclarar o arreglando. Han tomado todos los reclamos de los vecinos y lentamente algunas cosas están arreglando, no es fácil. El tema no es fácil porque hay lugares que los vecinos reclaman de que las paradas están muy alejadas. Son ocho o cinco cuadras y eso es lo que estamos en debate ahora. Van a seguir estudiándolo para reformar lo que más pueda problemas es que el boleto no es el adecuado, según el costo de boleto inadecuado para lo que los vecinos necesitan que son recorridos más alargados, más rápido”, sostuvo Alicia Glauser.
Durante la jornada, se puso de manifiesto la necesidad de revisar tanto los recorridos como la frecuencia de las unidades, así como también la ubicación de las paradas, uno de los puntos más cuestionados por los usuarios.
Reclamos vecinales y problemáticas urbanas
Además del transporte, la Asamblea Ciudadana Vecinalista abordó otras problemáticas que afectan a distintos barrios de la ciudad, como el estado de los arroyos y las obras de contención en zonas vulnerables.
“Es más en la reunión anterior, estuvimos trabajando sobre los comités de cuencas de todos Los Arroyos debido al desmoronamiento que tuvo el arroyo Colorado de este lado de donde está haciendo la obra el municipio donde se cayeron las casas del barrio Mariano Moreno. Esto va a recuperar muchísimo toda esa zona, pero de este lado hubo desmoronamiento y no está la obra hecha de este lado a lo cual, hoy hicimos una recorrida con los vecinos y la vecinal y Eduardo Loréfice que nos informó, que una vez terminada la obra de ese lado de contención del Mariano Moreno, empezarían a trabajar de este lado sobre la Barranca vendría a ser la vecinal Escuela Hogar o La Palangana”, afirmó otro de los asistentes.
Estos planteos reflejan una agenda amplia que excede el transporte, pero que se articula en el marco de una participación vecinal activa que busca respuestas concretas por parte del Estado.
Balance oficial y perspectivas
Por su parte, el secretario de Movilidad y Ordenamiento Urbano, Kevin Bolzán, realizó un balance positivo del encuentro y destacó una mejora en el servicio de transporte urbano en los últimos meses.
“Venimos a comentar un poco. En las primeras asambleas, había mucha gente con mucho reclamo. Hoy ya es mucho menor ese número, le mostramos los números y han mejorado un montonazo el servicio de colectivo, un servicio que está siendo eficiente, elegido. Falta tiempo para que la gente realmente mute del auto o una moto al colectivo. Estamos escuchando a los vecinos, a ver qué nos plantea, cuáles son las mejoras que ellos pretenden y, en función de eso, tomar nota y ver qué podemos solucionar”, señaló.
El funcionario también subrayó la importancia del contacto directo con los vecinos como parte de la gestión municipal: “Estamos está el pedido de Rosario Romero, que es estar junto al vecino, ver la problemática e ir al campo. Así estamos trabajando con ellos para para mostrarle ver realmente, qué es lo que piden en cada lugar y tomar las mejores decisiones”.