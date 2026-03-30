Funcionará la Dirección de Adultos Mayores y otras dependencias. Además, se construirá un salón de usos múltiples que estará abierto a la comunidad de ese sector de la ciudad.
La Municipalidad avanza en la construcción de nuevas oficinas en la zona sur de Paraná. En un predio ubicado en calle Artigas, pasando Larralde y lindante al Polideportivo “Fernando Gabriel Piérola”, la Municipalidad avanza en la construcción de un edificio para trasladar la Dirección de Adultos Mayores.
En el lugar, también funcionarán otras dependencias y se construirá un salón de usos múltiples que podrá ser utilizado por los vecinos de los barrios Lomas Verdes, Empleados de Comercio y otros cercanos.
“La idea es poner en valor lo que tenemos para que no se deteriore; y no solo su valor en términos económicos, sino como bien social para brindar a la comunidad distintas actividades”, explicó el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos.
Siguiendo en esa línea, indicó: “Queremos dar un lugar importante al área de Adultos Mayores y también poder establecer un espacio donde la comunidad pueda realizar actividades”.
La edificación se levanta en un terreno que, en principio, iba a ser destinado para un jardín que en la gestión anterior se solventaba con fondos nacionales. Al dejar de recibir los aportes del Gobierno Nacional, desde el Municipio se tomó la decisión de continuar con la obra, redireccionando su funcionalidad, priorizando las necesidades más urgentes.
El proyecto de llevar adelante el Jardín “El Peludito” sigue manteniéndose mientras se trabaja en su financiamiento. En ese sentido, Ríos remarcó que “se va a continuar con el plan original para permitir que se pueda construir más adelante el jardín; lo charlamos con las autoridades vecinales, hicimos el compromiso institucional de que así sea”, expresó el funcionario.