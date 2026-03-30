 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

Paraná será sede del encuentro del Consejo Federal de Intendentes de Capitales Provinciales

El encuentro se realizará este martes 31 de marzo en la Sala Mayo. Reunirá a los jefes comunales de todo el país para fortalecer una agenda común y consolidar una mirada federal sobre el desarrollo de las ciudades. El acto de apertura será a las 9:30.

30 de Marzo de 2026
El rol estratégico de las capitales provinciales.
El rol estratégico de las capitales provinciales. Foto: Gobierno de Entre Ríos.

El encuentro se realizará este martes 31 de marzo en la Sala Mayo. Reunirá a los jefes comunales de todo el país para fortalecer una agenda común y consolidar una mirada federal sobre el desarrollo de las ciudades. El acto de apertura será a las 9:30.

En un contexto que demanda mayor articulación y protagonismo de los gobiernos locales, intendentes e intendentas de capitales provinciales se reunirán en Paraná para intercambiar experiencias de gestión, fortalecer el trabajo conjunto y consolidar una voz federal que represente los desafíos y oportunidades de las ciudades.

 

Una agenda común con mirada federal

Las capitales provinciales cumplen un rol estratégico en el desarrollo del país. En ese marco, el encuentro busca reafirmar ese protagonismo mediante la construcción de políticas públicas con perspectiva federal.

Temas:

intendentes
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso