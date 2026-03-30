Paraná será sede del encuentro del Consejo Federal de Intendentes de Capitales Provinciales

El encuentro se realizará este martes 31 de marzo en la Sala Mayo. Reunirá a los jefes comunales de todo el país para fortalecer una agenda común y consolidar una mirada federal sobre el desarrollo de las ciudades. El acto de apertura será a las 9:30.
En un contexto que demanda mayor articulación y protagonismo de los gobiernos locales, intendentes e intendentas de capitales provinciales se reunirán en Paraná para intercambiar experiencias de gestión, fortalecer el trabajo conjunto y consolidar una voz federal que represente los desafíos y oportunidades de las ciudades.
Una agenda común con mirada federal
Las capitales provinciales cumplen un rol estratégico en el desarrollo del país. En ese marco, el encuentro busca reafirmar ese protagonismo mediante la construcción de políticas públicas con perspectiva federal.