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Preocupación por el Kun Agüero: sufrió una grave lesión en el Senior de Independiente

El exdelantero se lesionó durante un partido del equipo de Independiente y debió dejar la cancha sin poder apoyar el pie; luego confirmó que sufrió la rotura del tendón de Aquiles.

31 de Marzo de 2026
Kun Agüero.
Kun Agüero.

El exdelantero se lesionó durante un partido del equipo de Independiente y debió dejar la cancha sin poder apoyar el pie; luego confirmó que sufrió la rotura del tendón de Aquiles.

El Kun Agüero sufrió una grave lesión mientras disputaba un partido con el equipo Senior de Independiente y encendió la preocupación durante la jornada disputada en el predio de Wilde.

 

El episodio ocurrió en el clásico ante River, correspondiente a la segunda fecha de la Copa de la Liga Senior +35, donde el exdelantero debió abandonar el campo antes del final del encuentro.

 

 

Horas después, el propio Kun Agüero confirmó el diagnóstico a través de sus redes sociales: “Estaba jugando para el senior de Independiente y me confirmaron que me rompí el tendón, seguramente me van a tener que operar”.

 

Cómo fue la lesión durante el partido

 

La acción se produjo promediando el encuentro, cuando el exjugador recibió un golpe en la zona del tobillo izquierdo y rápidamente evidenció signos de dolor.

 

Sin poder continuar, el Kun Agüero fue asistido por sus compañeros y debió retirarse del campo sin apoyar el pie, lo que generó preocupación entre quienes presenciaban el partido.

 

La situación se dio en medio de un encuentro que terminó con victoria 2-0 para Independiente, aunque la lesión del exfutbolista concentró la atención.

 

Su presente en el fútbol senior

 

El Kun Agüero forma parte del plantel Senior de Independiente desde 2025, con participaciones esporádicas en este tipo de competencias.

 

En la actual temporada, había tenido minutos en la primera fecha del torneo, donde convirtió un gol en la victoria ante Riestra y llevó la cinta de capitán.

 

La lesión implica ahora un período de recuperación que podría incluir una intervención quirúrgica, según adelantó el propio exdelantero, en un contexto que vuelve a poner el foco en su estado físico tras su retiro del fútbol profesional.

Temas:

kun aguero Lesión
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